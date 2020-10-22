На Урале наказали туристку, вовремя не сдавшую тест на COVID-19

Металлургический суд Челябинска взыскал с местной жительницы семь с половиной тысяч рублей за нарушение требования об обязательном тестировании на COVID-19 в течение трех календарных дней с момента возвращения из-за границы. Из-за тяжелого перелета и очередей она опоздала со сдачей теста на сутки, сообщили "РГ" в судебной инстанции.

- По данным портала государственных и муниципальных услуг, туристка 26 августа прилетела из Турции в РФ. Однако в течение трех дней не прошла лабораторное исследование на COVID-19 и не разместила о нем информацию, заполнив специальную форму "Предоставление сведений о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию для пребывающих на территорию Российской Федерации", - пояснила представитель суда Наталья Белозер.

В суде женщина сообщила, что действительно вернулась с страну 26 августа, однако время перелетов и дороги до Челябинска составило 18 часов. А когда она 28 августа прибыла в Челябинский диагностический центр, то не смогла пройти обследование из-за большой очереди. В результате сдала тест уже по прошествии выходных дней - с опозданием на сутки.

Суд пришел к выводу, что административное правонарушение имело место быть, и с учетом смягчающих вину обстоятельств, к которым отнес наличие малолетнее ребенка и совершение проступка впервые, назначил туристке штраф в размере 7,5 тысячи рублей. По статье о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (часть 2 статьи 6.3 КоАП РФ) с нее могли взыскать от 15 до 40 тысяч рублей.

В суде туристке разъяснили, что за уклонение от исполнения административного наказания (часть 1 статьи 20.25 КоАП РФ) штраф может быть удвоен либо заменен административным арестом на срок до 15 суток или обязательными работами на срок до 50 часов.

Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в вышестоящей инстанции.