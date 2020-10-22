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22.10.2020 15:23
Рубрика: Общество

​На Урале онкобольному впервые вживили избавляющий от боли датчик

Текст: Елена Мационг (Екатеринбург)

В департаменте информационной политики Свердловской области сообщили о первой операции по вживлению датчика пациенту с онкологией. Как отметили специалисты, это устройство - настоящее спасение для людей, которым избавиться от невыносимой боли не помогают даже самые сильные лекарства.

Фото: iStock
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- Операция предполагает вживление в живот или ягодицу специального генератора, связанного с электродом, установленным над спинным мозгом, - рассказал нейрохирург Алексей Дубских. - Небольшой гаджет посылает электрические импульсы, которые блокируют болевой синдром и увеличивают свободу движения пациентов, а значит улучшают качество их жизни.

Отметим, для жителей Среднего Урала операции по вживлению обезболивающего датчика проводятся бесплатно, в рамках программы высокотехнологичной медицинской помощи. В России в целом эта процедура уже известна, но чтобы уральцам ее провести, приходилось обращаться в один из федеральных нейрохирургических центров. Благодаря нацпроекту "Здравоохранение" методика стала доступна и больным раком в Свердловской области.

Вот что рассказала одна из онкобольных из Екатеринбурга, которой уже установили снимающий боль прибор.

- У меня невыносимо болела нога, сменила целый ряд медицинских препаратов, ничего не помогало, даже самые сильные уколы снимают боль только на три часа. Думаю, сейчас, благодаря устройству, которое мне вживили, вернусь к полноценной жизни и даже снова смогу водить машину.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург Онкология: как победить рак Национальные проекты 2019-2024

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