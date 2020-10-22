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22.10.2020 06:44

Связали берега

Главными объектами дорожного строительства в регионе в этом году стали мосты
Текст: Светлана Добрынина (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 239(8293)
Более десятка мостов и сто километров региональных трасс введены в эксплуатацию в Свердловской области в 2020 году. В этом перечне не только объекты, запланированные по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", но и появившиеся в результате ЧС: в городе Нижние Серги заново построены дороги и мосты после наводнения в июле нынешнего года.

Ликвидация последствий чрезвычайной ситуации в Нижних Сергах была на особом контроле губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Глава региона поставил задачу завершить основные восстановительные работы к 15 сентября, и задание выполнено. Жители, чьи дома пострадали, получили из бюджета компенсации, ремонтные работы завершаются, восстановлено водо- и газоснабжение, в домах своевременно подключили тепло. Что не менее важно, проведена реконструкция улично-дорожной сети, ведь стихия буквально разделила город пополам. Теперь мосты восстановлены, в том числе четыре пешеходных. На строительство путепроводов из резервного фонда облправительства направлено114 миллионов рублей. На будущий год запланирован капремонт еще трех автомобильных мостов и одного пешеходного.

Таких темпов преобразования уличного пространства в Нижнем Тагиле еще не было

В Нижнем Тагиле также полным ходом идет строительство и реконструкция путепроводов. Главный объект - мост через городской пруд, возведение которого началось весной нынешнего года, - уже имеет очертания. А сдать его в эксплуатацию намечено к 300-летию второго по величине города Среднего Урала. На днях в промышленном центре торжественно открыли для транспорта другой капитально отремонтированный "соединительный" объект - мост по улице Мира. Основная масса дорожных ремонтных работ в Нижнем Тагиле проводится в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Всего за нынешний сезон в городе введено в эксплуатацию 30,6 километра дорожной сети. Как отмечают власти муниципалитета, таких темпов преобразования уличного пространства в городе еще не было.

- В этом году по нацпроекту мы отремонтировали и построили 113,4 километра дорог регионального значения. В том числе работа шла на таких важных объектах, как Чусовская развязка с Екатеринбургской кольцевой автодорогой, третий пусковой комплекс ЕКАД и реконструкция участка 7 Ключей - Большой Исток, - рассказал начальник управления автомобильных дорог Свердловской области Вячеслав Данилов.

В рамках еще одной государственной программы - "Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года" - отремонтированы, в том числе капитально, 112,7 километра. В запланированном объеме значительная доля приходится на сельские территории. Капитально реконструированы 3,9 километра дорог, ведущих в глубинку, еще 93,86километра отремонтированы.

Напомним, что одной из задач национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" является увеличение доли автотрасс в нормативном (ровном, без колей, трещин и выбоин) состоянии. Так, к 2024 году этот показатель должен составлять 51,7 процента на региональной сети дорог и 85 - для дорог Екатеринбургской и Нижнетагильской агломераций.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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