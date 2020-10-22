На Урале задержали петербуржцев с семью килограммами наркотиков

Двоих мужчин со свертком с синтетическими наркотиками задержали в садовом кооперативе в Железнодорожном районе Екатеринбурга. Остальное приезжие хранили в хостеле на Металлургов.

При личном досмотре в спортивной сумке одного из мужчин было при себе 400 граммов запрещенных веществ, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Свердловской области.

После задержания подозреваемые в незаконном обороте объяснили, что прибыли на Средний Урал, чтобы распространять вещества через закладки. При проверке мест, указанных в качестве тайников, полицейские нашли еще пять упаковок по сто граммов. Найденные пакеты изъяли.

Задержанные - жители Санкт-Петербурга, им 30 и 36 лет. В их отношении возбудили уголовное дело по статьям о покушении на преступление (часть 3 статьи 30 УК РФ) и о незаконном сбыте наркотических веществ (часть 5 статьи 228.1). На время следствия петербуржцев поместили под стражу. Максимальное наказание, которое грозит мужчинам, - от 15 лет до пожизненного лишения свободы.