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22.10.2020 13:57
Рубрика: Происшествия

На Урале задержали петербуржцев с семью килограммами наркотиков

Текст: Юлия Мякишева (Екатеринбург)

Двоих мужчин со свертком с синтетическими наркотиками задержали в садовом кооперативе в Железнодорожном районе Екатеринбурга. Остальное приезжие хранили в хостеле на Металлургов.

Фото: МВД РФ
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При личном досмотре в спортивной сумке одного из мужчин было при себе 400 граммов запрещенных веществ, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Свердловской области.

После задержания подозреваемые в незаконном обороте объяснили, что прибыли на Средний Урал, чтобы распространять вещества через закладки. При проверке мест, указанных в качестве тайников, полицейские нашли еще пять упаковок по сто граммов. Найденные пакеты изъяли.

Задержанные - жители Санкт-Петербурга, им 30 и 36 лет. В их отношении возбудили уголовное дело по статьям о покушении на преступление (часть 3 статьи 30 УК РФ) и о незаконном сбыте наркотических веществ (часть 5 статьи 228.1). На время следствия петербуржцев поместили под стражу. Максимальное наказание, которое грозит мужчинам, - от 15 лет до пожизненного лишения свободы.

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