Ежегодно с мая по конец сентября на производственных объектах компании "Газпром добыча Уренгой" кипит работа: газодобытчики совместно со специалистами вспомогательных подразделений готовят оборудование газовых, газоконденсатных и нефтегазоконденсатных промыслов к зиме. Снег в тундре лежит порой восемь месяцев, так что народная мудрость "готовь сани летом" приобретает на Крайнем Севере особый смысл. Выполнение этих мероприятий - гарантия стабильного, надежного и бесперебойного функционирования производственных мощностей компании в осенне-зимний период (ОЗП). А в нынешнем году за теплый сезон в добывающих филиалах компании реализовано в общей сложности 222 пункта плана.

В самом крупном филиале - Уренгойском газопромысловом управлении (УГПУ), осуществляющем добычу природного газа и газового конденсата из сеноманских и неокомских залежей Уренгойского месторождения, - в рамках подготовки к зиме выполнены работы на 21 установке комплексной подготовки газа, 20 дожимных компрессорных станциях, станциях охлаждения газа, на оборудовании и трубопроводах систем сбора газа, фонда скважин. Не остались без внимания и вспомогательные производства, оборудование автоматики и телемеханики, контрольно-измерительные приборы, а также системы жизнеобеспечения промыслов - электро-, водо- и теплоснабжение, другие инженерные коммуникации.

Основные мероприятия по подготовке объектов Уренгойского газопромыслового управления к ОЗП выполнены в полном объеме, при том что в ситуации распространения коронавирусной инфекции специалистам пришлось трудиться в особых условиях. Необходимо было соблюсти все меры безопасности персонала, выполнив решения, принятые губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа, ПАО "Газпром" и руководством компании. При этом наибольшая нагрузка легла на коллективы промыслов, расположенных близко к городу, где было задействовано минимально необходимое количество сотрудников. Ежедневно планируя объем работ, руководители филиала и промыслов индивидуально распределяли каждую единицу техники и персонал с учетом действующих ограничений. В итоге со всеми задачами коллективы справились: были грамотно расставлены приоритеты, помог и накопленный опыт действия в нестандартных ситуациях.

Отсутствие части персонала на объектах не сказалось на качестве работ, ведь уровень ответственности высок, как всегда

- На качестве подготовки к работе в осенне-зимний период объектов Уренгойского газопромыслового управления ситуация с распространением COVID-19 никак не сказалась, - отмечает заместитель генерального директора по производству "Газпром добыча Уренгой" Рустам Исмагилов. - Конечно, в значительной степени возросла нагрузка на специалистов УГПУ, ремонтников из управления аварийно-восстановительных работ и сотрудников управления технологического транспорта и специальной техники. Стремясь обезопасить от вируса людей, но при этом обеспечить максимально результативную подготовку промыслов к зиме, мы расширили сроки проведения плановых работ, но на сегодня все они завершены. Продолжаются только капитальные ремонты, которые обычно заканчиваются в октябре-ноябре. К началу пиковых нагрузок оборудование и коллективы должны быть готовы стабильно работать в полную силу.

Не нарушила эпидемия и планы Газопромыслового управления по разработке ачимовских отложений, специалисты которого на газоконденсатном промысле № 22 ведут добычу газа и конденсата из горизонтов, располагающихся на глубине около четырех километров. Здесь требуется особая подготовка к ОЗП в силу специфики производства: углеводороды извлекают из низкопроницаемых и неоднородных коллекторов, характеризующихся аномально высокой температурой и давлением, превышающим гидростатическое в 1,7 раза. Все это требует повышенного внимания к системам и оборудованию, задействованным в технологическом процессе. В рамках подготовки к зиме газодобытчики совместно с работниками вспомогательных филиалов выполнили более 70 плановых заданий: провели осмотры и ревизии объектов добычи, транспорта и подготовки углеводородов к транспорту, смазку запорной арматуры газосборных коллекторов, ревизии шаровых кранов, техническое обслуживание подогревателей конденсата, газового котла и другого оборудования и т.д. Проведена и основательная профилактика систем жизнеобеспечения и вспомогательного производства, КИПиА и телемеханики. В итоге на первое октября производственный комплекс полностью подготовлен к работе в ОЗП.

Большой объем планово-подготовительных работ выполняет в летний период еще один производственный филиал компании - Нефтегазодобывающее управление. В технологической цепочке - от добычи нефти, газа и конденсата до их подготовки к транспорту и утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ) - задействован целый ряд объектов, каждый из которых должен функционировать надежно и бесперебойно. Для этого в нынешнем году в обоих цехах по добыче газа, газового конденсата и нефти, на фонде скважин и в системе промысловых трубопроводов, на двух центральных пунктах сбора нефти и двух компрессорных станциях, утилизирующих ПНГ, выполнено 78 ремонтных и профилактических мероприятий. В этот перечень входят техобслуживание фонтанной и трубопроводной арматуры, вентиляционного оборудования, тепловая обработка нефтепроводов, промывка системы пенного пожаротушения, ревизия оборудования подогревателей нефти и газа, систем подготовки промышленных стоков и другие работы вплоть до наведения порядка на территории и благоустройства цехов.

Все они выполнены в срок, несмотря на то что часть работников в условиях режима повышенной готовности вынуждена была работать удаленно. Отсутствие части персонала на объектах не сказалось на качестве работ, ведь уровень ответственности такой же высокий, как и всегда. Газодобытчики знают: характер у северной зимы крайне суровый, ошибок она не прощает.