Психиатр: сексуально активных пациентов нужно лечить, а не стерилизовать

В Екатеринбурге проверяют информацию о насильственной стерилизации женщин, проживающих в Уктусском пансионате для пожилых граждан и инвалидов. Ситуацию "РГ" прокомментировали региональный омбудсмен и психиатр.

Поводом для разбирательства стало видеообращение постоялицы учреждения Людмилы Гусевой: она утверждает, что пройти процедуру ее заставили угрозами - обещали в случае отказа перевести в психоневрологический интернат, с принуждением к операции, по ее словам, сталкивались и другие женщины. По словам уполномоченного по правам человека Свердловской области Татьяны Мерзляковой, такой метод контрацепции в учреждении действительно применялся: в 2016 году аппарат омбудсмена проводил проверку, и после разбирательства было решено отказаться от подобной практики.

- Мы встречались с женщинами, которые были подвергнуты стерилизации, и большинство сказали, что их все устраивает в жизни, - рассказала Татьяна Мерзлякова. - Как мы поняли, определенное принуждение имело место лишь в одном случае - я говорю о жалобе, поступившей к нам в 2016 году. По словам заявительницы, ее обещали перевести в другое учреждение, с более плохими условиями, если она не подпишет согласие на операцию. Мы проводили проверку в пансионате, организовали круглый стол с министерством социальной политики и договорились, что практику завершаем. С тех пор сменилось руководство пансионата, сменился главврач, к нам жалоб больше не поступало. Но у нас все равно вызывает беспокойство, что такой метод применяется.

По мнению омбудсмена, есть много других способов защиты от нежелательной беременности - современных и обратимых. Правозащитник намерена в ближайшее время встретиться с представителями минздрава и министерства соцполитики и обсудить вопросы контрацепции постоялиц пансионатов.

Тревожит омбудсмена и другое: на фоне шумихи учреждения могут начать перестраховываться и всячески препятствовать отношениям между постояльцами - в Уктусском пансионате они живут, с кем хотят - им выдают комнаты, они по-своему счастливы.

- Еще один момент - ситуации, когда ребенок все-таки появляется, - продолжает Татьяна Мерзлякова. - В пансионате не существует даже такого понятия, как проживание с детьми. Вместе с некоммерческими организациями будем думать, как организовать сопровождаемое проживание для таких родителей, потому что самостоятельно воспитывать детей им будет очень сложно.

В минсоцполитики региона установили: с 2006 по 2016 годы процедуру стерилизации прошли 15 женщин, проживавших в Уктусском пансионате. Операции им делали в больнице по медицинским показаниям. Причины вмешательств сейчас проверяет специальная комиссия. С 2017 по 2020 процедуру стерилизации постоялицам пансионата не проводили.

Понятия "принудительная стерилизация" в российском законодательстве нет. Вопросы регламентирует федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан".

Медицинская стерилизация совершеннолетнего недееспособного человека возможна лишь по решению суда с заявления законного представителя. Законным представителем может являться родственник, знакомый и даже директор учреждения, где находится человек, если близких нет. Дееспособный человек может пройти процедуру лишь с добровольного информированного согласия. Если говорить женщинах, они могут сделать операцию, если им больше 35 лет или у нее уже есть не менее двоих детей, а также если беременность ей противопоказана по состоянию здоровья.

- В Свердловской области, как и в целом в Российской Федерации, такие операции почти не проводятся, случаи ничтожно редки, - говорит начальник отдела организации медицинской помощи матерям и детям министерства здравоохранения Свердловской области Наталья Зильбер. - По данным статистики, на территории РФ и Свердловской области данный метод контрацепции до 2017 года выбирали 0,03 процента женщин фертильного возраста, сейчас - еще меньше. Это свидетельствует о повышенном внимании, которое уделяется в нашем регионе вопросам репродуктивного выбора. Мы формируем среду, в которой женщина предпочитает материнство как наиболее рациональную, заложенную природой форму поведения. Или же предупреждает наступление нежелательной беременности.

Однако в случае с постояльцами пансионатов, которые имеют связанные с ментальными нарушениями диагнозы, решать эти вопросы сложнее. Чувства таким людям не чужды: они испытывают влечение к противоположному полу (иногда повышенное - на фоне заболевания), привязанность, желание реализовать себя через родительство. Но далеко не каждый влюбленный или сексуально активный постоялец с психическим заболеванием в состоянии осознавать последствия своих желаний и поступков.

- Общепринятая практика по отношению к людям с психическими заболеваниями - им лучше не рожать, - сказал "РГ" на условиях анонимности екатеринбургский врач-психиатр. - С одной стороны, это можно понять. Если человек находится на попечении государства, и у него тяжелый диагноз, ему, наверное, и вправду лучше не заводить детей. Во-первых, вряд ли ребенок родится здоровым - либо унаследует заболевание, либо будет иметь пороки развития, если мать, скажем, принимает сильные психотропные препараты. Во-вторых, такой родитель не сможет самостоятельно воспитать ребенка, и он попадет в детский дом. С другой, принуждать к стерилизации, особенно дееспособных людей с психическими диагнозами, однозначно нельзя - это беспредел. Есть сексуально расторможенные пациенты, но нужно лечить их заболевание - увеличивать дозу препарата, переводить в психиатрическую больницу. Когда угрозами загоняют на операцию - это произвол. Только разреши один раз, и процесс выйдет из-под контроля. Поэтому все должно быть исключительно по закону и по медпоказаниям.

Что именно происходило в Уктусском пансионате, сейчас выясняют не только власти и общественники, но и правоохранительные органы, за развитием событий следит вся страна. Зампредседателя комитета госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина взяла ситуацию на контроль и сделала запрос в Генпрокуратуру.