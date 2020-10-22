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22.10.2020 07:30

Осетр по цене карпа

Рыборазводный завод обошелся покупателю вдвое дешевле пакета акций
Текст: Анатолий Меньшиков (Югра)
Российская газета - Экономика УРФО № 239(8293)
С солидной скидкой продан Югорский рыбоводный завод - один из госактивов Ханты-Мансийского округа, в который вложены миллиарды бюджетных рублей. Покупатель - зарегистрированное в Екатеринбурге микропредприятие со статусом ООО и уставным капиталом 11 тысяч рублей.
Фото: Татьяна Андреева/РГ Фото: Татьяна Андреева/РГ
Фото: Татьяна Андреева/РГ

Завод заложили в предыдущем десятилетии, строили несколько лет, и не без огрехов. Необходимость в нем была вызвана оскудением биоресурсов Обь-Иртышского бассейна. Их восполнение идет, как известно, за счет целевых отчислений промышленных компаний, преимущественно нефтегазовых, на возмещение экологического урона северному краю. В этом и заключалась изначально экономическая модель завода: ему перечисляют средства на выращивание молоди ценных пород рыб и зарыбление рек и озер, он получает достаточную для безбедного существования прибыль, наращивает объемы.

В начале 2018-го, когда завод вместе с рыбопромысловыми участками выставили на продажу за 1,1 миллиарда рублей, не поступило ни одной заявки

Серьезный сбой произошел уже на стадии запуска производства. Выявилось, что система циркуляции и очистки воды спроектирована неправильно и без переделки не обойтись. Ранее было потрачено около полутора миллиардов рублей из тюменской областной программы "Сотрудничество", а на исправление брака понадобились еще сотни миллионов. В первой половине нынешнего десятилетия шла реконструкция с увеличением мощностей. Для большей финансовой устойчивости расширена сфера деятельности - добавлено товарное производство рыбы с переработкой. Предполагалось изготовлять в год свыше 200 тонн продукции, включая икру.

Фото: Игорь Вайнштейн/ТАСС
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В итоге базирующийся на окраине Ханты-Мансийска завод, где занято свыше 70 человек, заработал-таки в нормальном режиме. Выпуск молоди осетровых и сиговых в Обь-Иртышский бассейн исчислялся десятками миллионов мальков. Однако без проблем не обходилось. В основном они были связаны с необязательностью некоторых компаний: они под различными предлогами не выполняли договорные обязательства в срок, а то и вовсе отказывались платить за воспроизводство биоресурсов. Как результат предприятие несло убытки, далеко не всегда завершая год с прибылью.

Правительство Югры давно намеревалось его приватизировать. Вот только интерес к активу был вялый. В начале 2018-го, когда завод вместе с рыбопромысловыми участками выставили на продажу за 1,1 миллиарда рублей, не поступило ни одной заявки. Между тем размер уставного капитала составлял, по данным трехмесячной давности, 1653 миллиона рублей. Минувшим летом цену сбросили до 798 миллионов. За такую сумму его и приобрел единственный участник аукциона. Очень интересно, как микропредприятие, специализирующееся на оптовой торговле, будет управлять одним из крупнейших рыбоводных заводов Уральского округа? Остается надеяться, что в столице автономии и впредь будут взращивать молодь осетра, муксуна, стерляди.

Между тем

Вторая в нынешнем году попытка властей ХМАО продать единым лотом пакет акций Югорского лесопромышленного холдинга (ЮЛХ) и "Югра-плит" завершилась неудачно. Весной начальная цена составляла 3141 миллион рублей, летом ее снизили почти до трех миллиардов. В прежние годы в холдинг, который ориентирован на экспортные поставки и где трудится около тысячи человек, вложены весьма солидные бюджетные капиталы, и в 2018 году, как заявляет продавец, чистая прибыль превысила 356 миллионов рублей. Уставный капитал компании составляет 3,8 миллиарда рублей, она арендует более миллиона гектаров лесных угодий.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО

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