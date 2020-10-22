Семь новых детсадов запустят в Тюмени в следующем году

В будущем году в Тюменской области введут в строй 18 социальных объектов, из которых более всего дошкольных учреждений. Из семи запланированных детсадов два уже почти готовы - это садики в микрорайоне Плеханово, между улицами Московский тракт и Интернациональная.

Ударными темпами окраина Тюмени неподалеку от вертолетного аэродрома начала застраиваться шесть лет назад. Именно тогда здесь открыли многоэтажные кварталы с дежурными магазинами на первых этажах зданий. Сады и школы придут в район совсем скоро. Пока же местных ребятишек водят в группы на Московском и Червишевском тракте, а также в Ямальском-2, что от Плеханово через объездную дорогу. Туда же, во второй корпус гимназии № 49, на школьных автобусах привозят плехановских учеников.

Жителям высоток осталось подождать буквально несколько месяцев. На одном из детсадов в Плеханово строители завершают укладывать кровлю. Работа кипит и внутри: тут настраивают систему отопления и приступают к черновой отделке комнат. Второй сад переживает подобный период: здесь также работают отделочники, инженеры по устройству сетей, специалисты параллельно благоустраивают уличную площадку вокруг дошкольного учреждения. Самое интересное, что контракты по этим объектам заключили не так давно - весной 2020 года.

Оба детсада возводятся по одному проекту, который был рекомендован как экономически эффективный для тиражирования по всей стране Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. В рамках национального проекта "Демография" в Тюмени также в 2021-м появятся садики в жилищных комплексах "Видный", "Юбилейный", "Ново-Патрушево", "Кристалл" и в районе Московского тракта.

Кстати, 2020 год, несмотря на пандемию, стал рекордным по открытию новых детских садов в областной столице. Из семи запланированных дошкольных учреждений четыре уже работают. Речь о садике "Фантазеры" на Войновке, сданном в начале октября, садике в Ямальском-1, в микрорайонах "Апрельский" и "Европейский". Недалек тот день, когда презентуют дошкольное учреждение в "Суходолье". Еще два детсада в городе сдадут после капитальной переделки, ведь раньше эти здания использовались по другому назначению.

В местной администрации подчеркнули, что всего в рамках нацпроекта "Демография" в Западной Сибири ввод в строй в общей сложности 14 садиков позволит обеспечить семьи более 8 тысячами мест. Также до 2024 года в самой Тюмени сдадут под ключ 16 школ, рассчитанных принимать почти 18 тысяч учеников.