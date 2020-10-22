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22.10.2020 07:22

Вкладчик предупрежден

Требования к деятельности кредитных кооперативов ужесточили
Текст: Татьяна Казанцева (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 239(8293)
Вступили в силу изменения в федеральный закон, регулирующий деятельность кредитно-потребительских кооперативов (КПК), микрофинансовых организаций (МФО) и ломбардов.

- Жалобы на работу КПК поступают в мой аппарат каждый день: только с начала года их уже около 600. Зачастую вкладчики остаются практически без средств к существованию. Множество нарушений и у МФО, ломбардов. В областном списке проблемных сегодня девять кооперативов. Надеюсь, теперь ситуация изменится: устранена размытость формулировок, прописана конкретная ответственность руководителей, - рассказала свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова, которая активно участвовала в разработке поправок.

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Работа всех КПК строится на принципе общности. Но организаторам придется выбрать один из трех вариантов - профессиональный, социальный или территориальный: речь идет об объединении коллег, членов некоммерческих организаций, жителей территории.

- Другое важное требование касается репутации руководителя: имеющие судимость за преступления в сфере экономики и госуправления не вправе занимать этот пост. А сами организации обязаны иметь сайт, зарегистрированный в России, - отметила замначальника Уральского ГУ Банка России Светлана Фурдуй.

К тому же отныне КПК могут функционировать только на одной территории, а выйти в соседние субъекты им удастся лишь после трех лет успешной работы.

Кстати, Банк России настоятельно рекомендует знакомить пайщиков КПК с так называемыми "паспортами продуктов". На одной странице (это принципиально) должны быть изложены все ключевые условия договора, чтобы пайщик четко представлял, что будет с его деньгами, если КПК обанкротится.

Цифры

В Свердловской области зарегистрировано 35 действующих кооперативов. В них состоят 6685 пайщиков, из них 6640 - физические лица, 45 - юридические. В РФ насчитывается 1349 КПК (717 282 пайщика).

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Рынок кредитования

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