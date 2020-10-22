В центре Екатеринбурга загорелось студенческое общежитие

Возгорание произошло в здании общежития Уральского государственного горного университета в Екатеринбурге.

Сообщение о пожаре в здании студенческого общежития на 8 марта, 84 поступило в 16:40 местного времени. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Отмечено, что к месту стянуты все пожарно-спасательные подразделения города. Работает 56 человек, 17 единиц техники.

По предварительной информации, из задымленного общежития эвакуировали около 300 человек. Информации о пострадавших нет.

В 17:29 открытое горение ликвидировали, сейчас пожарные проводят проливку сгоревших конструкций. Очаг пожара находился на первом этаже, горел навесной потолок. Площадь горения составила 15 квадратных метров.