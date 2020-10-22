В центре Екатеринбурга загорелось студенческое общежитие

Новости

Захарова посоветовала россиянам воздержаться от поездок за границу 17:23
Пожилые москвичи проводят самоизоляцию с проектом "Московское долголетие" 17:13
Видео: В Волгограде БМП с солдатами протаранила забор аэропорта 17:10
Классическое фэнтези Джорджа Лукаса "Уиллоу" станет сериалом 17:04
Отряд боевых кораблей Северного флота вышел в Эгейское море 17:00
Пенсионерам с Севера оплатят часть поездки за рубеж 16:39
Депутата Мосгордумы Олега Шереметьева не стали сажать за аферы с премиями 16:32
Джаред Лето вернется к роли Джокера 16:30
Эксперты обсудят, возможно ли высшее образование в онлайне 16:18
Льгота для сирот при поступлении в вузы станет бессрочной 16:13
На Урале наказали туристку, вовремя не сдавшую тест на COVID-19 16:12
Мишустин посмертно наградил медработников, помогавших больным с коронавирусом 16:08
Актрису Ирину Скобцеву похоронили на Новодевичьем кладбище 16:01
Хуснуллин: Цифровые технологии снижают себестоимость строительства 15:51
Михаил Шац переболел COVID-19 в Коммунарке 15:50
В Петербурге пенсионерка обменяла квартиру на собаку 15:49
Петербург предупредили о рисках из-за таяния льдов Антарктиды 15:33
В Уфе нашли нарушения в работе пансионата, где погиб пенсионер 15:23
Жителям осажденного Севастополя вернут статус ветеранов ВОВ 15:07
В Петербурге без вести пропали трехлетний мальчик и его отец 14:56
Британцы могут остаться без традиционной рождественской индейки 14:45
Борис Гребенщиков выпустил альбом в поддержку подопечных "Ночлежки" 14:29
Нарышкин: Власть в Беларуси пытаются сменить неконституционными методами 14:17
Магнуссен объявил об уходе из "Хааса" вслед за Грожаном 14:15
Аэропорт Симферополь запустит лоукост-рейсы из Москвы 14:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие ошибки на ЕГЭ оказались самыми распространенными
Какие ошибки на ЕГЭ оказались самыми распространенными
Что нельзя сделать на даче без оформления ее в собственность
Что нельзя сделать на даче без оформления ее в собственность
Какие ключевые технологии помогут улучшить здравоохранение
Какие ключевые технологии помогут улучшить здравоохранение
22.10.2020 15:56
Рубрика: Происшествия

В центре Екатеринбурга загорелось студенческое общежитие

Текст: Юлия Мякишева

Возгорание произошло в здании общежития Уральского государственного горного университета в Екатеринбурге.

Сообщение о пожаре в здании студенческого общежития на 8 марта, 84 поступило в 16:40 местного времени. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

В Чите из-за пожара в кафе сгорел торговый центр

Отмечено, что к месту стянуты все пожарно-спасательные подразделения города. Работает 56 человек, 17 единиц техники.

По предварительной информации, из задымленного общежития эвакуировали около 300 человек. Информации о пострадавших нет.

В 17:29 открытое горение ликвидировали, сейчас пожарные проводят проливку сгоревших конструкций. Очаг пожара находился на первом этаже, горел навесной потолок. Площадь горения составила 15 квадратных метров.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

Главное сегодня

Песков назвал безосновательными обвинения РФ в связи с выборами в США
Мишустин посмертно наградил медработников, помогавших больным с коронавирусом
Правительство сделает путевки в санатории более доступными для работающих
Кремль объяснил визит Нарышкина в Минск сотрудничеством в рамках СГ
Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России
Телефонные мошенники: когда надо сразу бросать трубку
ВС разъяснил, что родители должны отвечать рублем за преступления детей