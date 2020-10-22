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22.10.2020 07:34
Рубрика: Общество

В расчете на хлеб и на масло

В Зауралье изменят структуру посевных площадей
Текст: Валентина Пичурина (Курганская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 239(8293)
В Курганской области в этом году урожай зерновых оказался хуже прошлогоднего - и по количеству, и по качеству. Выиграли те хозяйства, которые часть площадей отдали под масличные культуры. В регионе в очередной раз задумались об изменении структуры посевов.

Уборочная в Зауралье почти завершена. По предварительной информации регионального департамента АПК, валовый сбор зерновых превысил 1,3 миллиона тонн (в 2019 году намолотили более 1,7 миллиона). Погибли и вынужденно переведены на другие цели посевы на 28 тысячах гектаров. Да и качество продукции не самое высокое. Из поступивших на элеваторы к началу октября 274 тысяч тонн пшеницы много неклассифицированной из-за большого количества проросшего зерна.

Продовольственная пшеница в общем объеме намолоченного зерна занимает 59 процентов. В прошлом году этот показатель был даже чуть ниже (56), но зато средняя урожайность - 18,4 центнера с гектара, тогда как нынче только 13,8. Хотя есть районы, где этот показатель достиг 20-22 центнеров. Впрочем, несмотря на заметное снижение валового сбора, власти заверили, что хлеба в регионе хватит всем: уровень самообеспеченности зерном составил 127 процентов.

Фото: Валентин Спринчак/ТАСС
В России сбор самой ценной пшеницы достиг рекорда

Уборка масличных культур тоже близится к завершению. Валовый сбор здесь пока оценивается в 67 тысяч тонн при урожайности 7,1 центнера с гектара. В прошлом году урожайность тоже была выше - 10,3. И все же те хозяйства, где выращивают масличные, хотя они и занимают небольшие площади по сравнению с зерновыми, оказались в более выигрышном положении: за них дают хорошую цену. Так, средняя закупочная цена пшеницы третьего класса - 13 тысяч рублей за тонну, четвертого - 12,3, фуражной - 11,5 (без НДС). При этом лен почти в три раза дороже, выходит, выращивать его выгоднее.

Однако крестьяне с большой осторожностью относятся к смене культур. Год на год не приходится: можно сделать ставку на рапс и кукурузу, а спрос будет на пшеницу. Областные депутаты на заседании профильного думского комитета вспомнили советское прошлое, когда было четкое планирование и сельхозкультуры размещали с учетом климатических условий. В одном районе, к примеру, климат идеально подходит для выращивания пшеницы, а в другом - для льна и подсолнечника. Сейчас другие времена: у каждого поля свой хозяин, и частника не заставишь сеять то, что он считает для себя невыгодным. Тем не менее сама жизнь подталкивает аграриев к пересмотру подхода к структуре посевов и большей гибкости.

- Если экономика предприятия держится на монопродукте, это все равно что стул на одной ножке, - привел образное сравнение недавно назначенный врио директора департамента АПК Рустам Камалетдинов. - Чтобы был баланс, хозяйства должны диверсифицировать производство, включать в севооборот дополнительные высокомаржинальные культуры.

По словам сельхозпроизводителей, их не надо уговаривать, а тем более заставлять сеять новые культуры. Нужно просто заинтересовать. Руководитель одного из крупных агропредприятий Владимир Алейников поделился опытом сотрудничества с тюменской перерабатывающей компанией. Когда заканчивается сезон, она составляет список хозяйств, которые будут поставлять ей масличные в следующем году. Причем с ценами определяются, как говорится, на берегу.

- Они сразу сказали, что цена рапса по отношению к пшенице будет три к одному, - рассказывает Алейников. - Есть стимул - это гарантированный сбыт. Почему бы нам не перенять опыт? В области есть свои перерабатывающие предприятия. Пусть заранее определятся с объемами и договорятся с сельхозпроизводителями.

Кстати

Лен и рапсовое масло в прошлом году вошли в топ-10 позиций экспорта Курганской области. По данным за семь месяцев 2020-го, зерно и мука в экспортной продукции АПК региона составили 29 процентов, а маслосемена и растительное масло - 50.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область

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