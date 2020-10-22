Военная авиация вылетела к месту посадки "Союза МС-16"

Авиационные силы поисково-спасательной группы Центрального военного округа вылетели в район, что в 147 километрах юго-восточнее казахстанского города Жезказган. Здесь в 05.50 по московскому времени ожидается посадка спускаемого аппарата космического корабля "Союз МС-16". Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе округа.

"Десять вертолетов Ми-8МТВ5-1, два самолета Ан-12 и один Ан-26 вылетели с оперативных аэродромов в Жезказгане, Байконуре и Караганде. Авиационная группа доставит к месту посадки все необходимое оборудование, поисково-спасательную группу и медиков", - рассказали в ЦВО.

Точные координаты приземлившейся капсулы рассчитает и передаст спасателям экипаж Ан-26. Наземные группы на модернизированных машинах "Синяя птица" уже дежурят как в основном районе посадки, так и в запасном. Они готовы к эвакуации космонавтов и транспортировке космического аппарата.

Напомним, в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции в этот раз на месте встречи международного экипажа ожидается меньше людей. Все, с кем будут контактировать вернувшиеся с орбиты космонавты, прошли барьерную термометрию и тесты на наличие вирусных и инфекционных заболеваний. Маски - также обязательный атрибут. Их выдадут и приземлившимся членам экипажа.

"После эвакуации медики на месте оценят состояние здоровья космонавтов после перегрузок, окажут первую помощь. После чего международный экипаж "Союза МС-16" в составе космонавтов Роскосмоса Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера, а также астронавта NASA Кристофера Кэссиди на вертолетах Ми-8МТВ5-1 доставят на оперативный аэродром в городе Жезказган. Далее они вылетят в Москву", - передает пресс-служба военного округа.