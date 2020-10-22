Новости

Авиагруппа отправилась к месту посадки космического корабля "Союз МС-16" 04:59
Военная авиация вылетела к месту посадки "Союза МС-16" 04:43
В Грузии напавший на банк мужчина освободил последних трех заложников 04:20
Трамп назвал одно положительное качество демократов 04:12
Глава центра Гамалеи сравнил вакцину и лекарства от коронавируса 03:35
Кудь-Сверчков с МКС пожелал возвращающемуся на Землю экипажу мягкой посадки 03:35
Обама впервые выступил на митинге в поддержку Байдена 03:10
Жесткий карантин начал действовать на всей территории Ирландии 02:48
Госдеп США одобрил поставку Тайваню вооружений на 1,8 миллиарда долларов 02:22
Пресс-служба "Аталанты" отреагировала на первый гол Миранчука за клуб 02:17
В НАСА назвали успешной миссию по забору грунта с астероида Бенну 01:42
Генконсульство РФ получило уведомление о задержании в США россиянина 01:24
Гасперини прокомментировал первый гол Миранчука за "Аталанту" 00:56
В Грузии захватчику банка удалось уехать с тремя заложниками 00:17
"Спартак" сыграет ближайшие домашние матчи без зрителей 21.10.2020
В Москве по подозрению в мошенничестве задержали экс-замглавы Росгвардии 21.10.2020
В Москве скончались 66 пациентов с коронавирусом 21.10.2020
Николич остался недоволен результатом матча с "Зальцбургом" 21.10.2020
Глава Евросовета созовет экстренный саммит ЕС по коронавирусу 21.10.2020
"Шахтер" в Мадриде обыграл "Реал" в матче Лиги чемпионов 21.10.2020
Кабмин рассмотрит поправки об оплате работникам санаторно-курортного лечения 21.10.2020
Папа Римский впервые поддержал однополые гражданские союзы 21.10.2020
На МКС вышла из строя система подачи кислорода "Электрон-ВМ" 21.10.2020
Полиция задержала захватившего банк в Грузии 21.10.2020
В Баварии ввели жесткие ограничения из-за COVID-19 21.10.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Совбез предупредил о серьезной активизации террористов
Совбез предупредил о серьезной активизации террористов
Какие ошибки на ЕГЭ оказались самыми распространенными
Какие ошибки на ЕГЭ оказались самыми распространенными
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Андрею Бочкареву
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Андрею Бочкареву
22.10.2020 04:43
Рубрика: Общество

Военная авиация вылетела к месту посадки "Союза МС-16"

Текст: Татьяна Воробьева

Авиационные силы поисково-спасательной группы Центрального военного округа вылетели в район, что в 147 километрах юго-восточнее казахстанского города Жезказган. Здесь в 05.50 по московскому времени ожидается посадка спускаемого аппарата космического корабля "Союз МС-16". Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе округа.

Фото: Пресс-служба ЦВО
Эвакуация космонавтов "Союза МС-16" пройдет по сокращенному сценарию

"Десять вертолетов Ми-8МТВ5-1, два самолета Ан-12 и один Ан-26 вылетели с оперативных аэродромов в Жезказгане, Байконуре и Караганде. Авиационная группа доставит к месту посадки все необходимое оборудование, поисково-спасательную группу и медиков", - рассказали в ЦВО.

Точные координаты приземлившейся капсулы рассчитает и передаст спасателям экипаж Ан-26. Наземные группы на модернизированных машинах "Синяя птица" уже дежурят как в основном районе посадки, так и в запасном. Они готовы к эвакуации космонавтов и транспортировке космического аппарата.

Напомним, в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции в этот раз на месте встречи международного экипажа ожидается меньше людей. Все, с кем будут контактировать вернувшиеся с орбиты космонавты, прошли барьерную термометрию и тесты на наличие вирусных и инфекционных заболеваний. Маски - также обязательный атрибут. Их выдадут и приземлившимся членам экипажа.

"После эвакуации медики на месте оценят состояние здоровья космонавтов после перегрузок, окажут первую помощь. После чего международный экипаж "Союза МС-16" в составе космонавтов Роскосмоса Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера, а также астронавта NASA Кристофера Кэссиди на вертолетах Ми-8МТВ5-1 доставят на оперативный аэродром в городе Жезказган. Далее они вылетят в Москву", - передает пресс-служба военного округа.

Военные метеорологи рассказали о погоде в районе посадки "Союза МС-16"
В регионах Общество Космос Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

Главное сегодня

Путин назвал вакцинацию от коронавируса задачей номер один
Льготников с правом на бесплатные лекарства объединят в единый регистр
Глава центра Гамалеи сравнил вакцину и лекарства от коронавируса
Совфед одобрил продление упрощенного порядка оформления выплат на детей
Минстрой обсудит инициативу по запрету на рекламу в почтовых ящиках
В Роспотребнадзоре разъяснили исчезновение антител у 20% переболевших COVID-19
Утверждены новые правила целевого обучения в колледжах и вузах