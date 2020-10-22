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22.10.2020 06:38
Рубрика: Экономика

Закон о комплексном развитии позволит снести бараки за счет инвесторов

Текст: Наталия Швабауэр (Екатеринбург)

Законопроект о комплексном развитии территорий, внесенный в Госдуму 18 сентября, в случае принятия позволит расселить миллионы аварийных и ветхих квадратных метров за счет инвестресурса - сообщил журналистам министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев на форуме 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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- Тема давняя, я ее предметно занимался, еще будучи мэром Тюмени, а потом губернатором Тюменской области. И хорошо понимаю, чего не хватает, чтобы застройщики в рамках ГЧП вместе с местным самоуправлением и региональными властями более активно застраивали территории, где расположены аварийные дома и ветхие, которые станут аварийными завтра, и все равно придется людей переселять. Федеральная программа работает до 2024 года, но туда попало жилье, признанное непригодными для проживания до 1 января 2017 года, а что с остальным? Если мы хотим, чтобы люди не жили в условиях, не соответствующих XXI веку, угрожающих жизни и здоровью, закон надо принимать. С одной оговоркой: конституционные и жилищные права граждан должны быть соблюдены, - прокомментировал глава минстроя.

По словам Владимира Якушева, законопроект вызвал жаркую дискуссию в Госдуме. Один из основных аргументов: модель ЧГП сработает не во всех городах, а только там, где на подобные площадки есть спрос.

- Но таких городов достаточно много, давайте дадим хотя бы им возможность расселить аварийный фонд. Я сам видел площадки, где компактно стоят такие дома. Застройщики готовы туда выходить, там есть вся инфраструктура, хорошая транспортная доступность, не нужны огромные затраты на сети. Если снести старые двухэтажки, так называемые бараки, и построить нормальную красивую многоэтажку, которая впишется в окружающую среду, и экономический эффект будет, и люди получат качественное жилье.Но для этого нужны инструменты. Надеюсь, в результате дискуссии законопроект будет принят, и мы их дадим, - отметил Якушев.

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