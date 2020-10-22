Рябков: США не готовы к продлению СНВ-3

Переговоры между Москвой и Вашингтоном о перспективах продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений находятся в тупике. Это фактически признал замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

По словам дипломата, которого цитирует ТАСС, американские коллеги не готовы продлить ДСНВ, несмотря на публичные заявления последних дней. В свою очередь, российская сторона готова сделать шаг навстречу - продлить соглашение на год и заморозить свои ядерные боезаряды, но только если США перестанут выдвигать дополнительные условия. Однако этого не происходит, и у Москвы не остается пространства для маневра.

На Смоленской площади отмечают, что до сих пор не получили официального ответа на ноту с конкретными предложениями по СНВ-3, которая была направлена американцам еще 16 октября.