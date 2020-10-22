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22.10.2020 17:12
Рубрика: Общество

"Исключительно большое" римское здание обнаружено в Швейцарии

Текст: Денис Передельский
Фото: OCA Фото: OCA
Фото: OCA

Швейцарские археологи сообщили о важной находке, сделанной в кантоне Верхнее Вале близ города Бриг-Глис, на юго-западе Швейцарии. Там они обнаружили римское здание, не похожее ни на одно другое из когда-либо найденных в этом регионе.

Фото: iStock
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Об открытии рассказало местное издание Swissinfo. Римское здание, не сопоставимое по своим размерам и способу строительства ни с одним другим историческим сооружением в данном регионе, было обнаружено в городе Бриг-Глисе.

Археологи обследовали участок, отведенный под строительство жилого дома. В результате они наткнулись на остатки двух неожиданно больших и архитектурно значимых зданий римской эпохи. Одно из них исследователи назвали "исключительно большим".

Его стены были возведены каменной кладкой, скрепленной раствором. В ходе раскопок был обнаружен лишь участок стены этого сооружения, длина которого превышает девять метров. Уже это говорит о том, что здание было очень крупным. Причем определить его точные параметры пока невозможно, так как стена тянется дальше и выходит за пределы участка раскопок.

Кстати, это всего лишь второе каменное римское здание, возведенное с использованием раствора и когда-либо обнаруженное в кантоне Верхнее Вале. Первым было небольшое каменное святилище, обнаруженное ранее неподалеку при строительстве дороги.

Фото: HS2 LTD / PA WIRE
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Впрочем, и другое здание, найденное в Бриг-Глисе, оказалось каменным. Но в отличие от предыдущего, камни в его стенах не были скреплены раствором. Они просто были плотно подогнаны друг к другу. Площадь этого здания превышает 130 квадратных метров.

В пристройке к нему, возведенной из глины и дерева, была обнаружена "промышленная" печь для производства извести. Археологи предполагают, что это были или сельскохозяйственные постройки, или ремесленные мастерские. Они располагались в непосредственной близости от небольшого поселения, которое находилось на альпийском перевале Симплон.

Масштаб и архитектура найденных построек, а также высокое качество привезенной из других регионов керамики указывают на то, что этот район находился под гораздо более сильным римским влиянием, чем считалось ранее.

Альпийский перевал Симплон сегодня известен своим туннелем, по которому курсирует знаменитый "Восточный экспресс". Он соединяет Бриг-Глис с Домодоссолой в Пьемонте, Италия. Император Септимий Северус приказал проложить здесь дорогу в 196 году нашей эры. Считается, что благодаря этому территория современного Вале получила римскую торговлю и культуру.

Общество Наука Культура Арт Музеи и памятники

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