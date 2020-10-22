Роналду сдал второй положительный тест на коронавирус

Повторный тест португальского нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду оказался положительным, сообщает Marca.

Теперь лидер туринского клуба, находящийся на самоизоляции после того, как у него 12 октября был выявлен коронавирус, не сможет помочь своей команде во втором туре Лиги чемпионов в матче против "Барселоны".

Согласно специальному протоколу УЕФА, игрок допускается до матча в случае, если его тест оказывается отрицательным за неделю до игры.

Сам Роналду пока никак не прокомментировал эту информацию.