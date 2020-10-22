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22.10.2020 13:09
Рубрика: Экономика

Россия готова задействовать в производстве вакцин зарубежные мощности

Текст: Светлана Ментюкова
Россия готова задействовать в производстве российских вакцин зарубежные производственные мощности, причем параллельно с развертыванием производства на территории России. Об этом в ходе своего выступления на открывшемся сегодня Международном межпартийном форуме "ШОС+" заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Мы с вами пережили первый удар коронавируса, причем, "плечом к плечу", в режиме полной взаимопомощи в поставках сырья, материалов и оборудования для производства средств индивидуальной защиты и медицинской техники. Как вы знаете, нашим специалистам удалось разработать первую в мире вакцину против коронавируса "Спутник V" и недавно мы зарегистрировали еще одну. Сейчас работаем над максимально быстрым увеличением выпуска вакцин внутри нашей страны и вместе с нашими ближайшими партнерами готовы развернуть производственные мощности за рубежом. Причем сделать это параллельно", - сказал глава российского торгово-промышленного ведомства.

Фото: iStock
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Министр высказал мнение, что взаимодействие между странами, выстроенное в интересах биологической безопасности, должно стать еще более тесным, в том числе в свете экономического сотрудничества.

"Сегодня нам особенно важно сохранить динамику торгово-экономического взаимодействия и создать новые эффективные механизмы сотрудничества. В качестве безусловных драйверов роста видим все направления цифровизации традиционных индустрий. Это позволит производить продукцию с меньшими издержками, будет способствовать созданию устойчивых производственных цепочек и углублению нашей кооперации", - отметил Денис Мантуров.

По его словам, безусловным приоритетом сегодня является совместный поиск новых "локомотивов роста", которые определят индустриальное будущее. Российский министр также отметил давние и тесные торгово-экономические связи с партнерами по ШОС. "Россия - крупнейший торговый партнер для Казахстана и Таджикистана, мы на втором месте по этому показателю для Киргизии и Узбекистана. Вторые - потому что первый здесь Китай, ведущий торговый партнер и для нашей страны", - подчеркнул глава Минпромторга.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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Межпартийный форум "ШОС+", стартовавший 22 октября, продлится два дня, в нем примут участие представители порядка 50 стран. В рамках мероприятия главы политических партий обсудят поддержку "зеленых" технологий, преодоление социально-экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, а также объединение усилий в борьбе с опасными инфекционными заболеваниями и развитие цифровых технологий в интересах человека.

Экономика ВЭД Правительство Минпромторг Вакцина от коронавируса: разработка и испытания

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