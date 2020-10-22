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22.10.2020 17:18
Рубрика: В мире

Русская гуманитарная миссия продолжает популяризацию русского языка на Балканах

Текст: Александр Борисов (Восточное Сараево)

Русская гуманитарная миссия (РГМ) продолжает успешно реализовывать проекты в Боснии и Герцеговине, направленные на сохранение традиций изучения русского языка и его популяризацию. Об этом корреспонденту "Российской газеты" рассказал представитель РГМ в этом балканском государстве Илья Тяпков.

Фото: iStock
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"С 20 по 22 октября студенты-филологи и преподаватели-русисты из Боснии и Герцеговины активно участвовали в уникальном международном онлайн-семинаре по фонетике русского языка: "Профессиональная речь преподавателя РКИ (Русский как иностранный). Интонация", организованного Русской гуманитарной миссией, - сообщил Тяпков. - Кандидат педагогических наук, преподаватель РКИ с многолетним стажем, Наталья Юрьевна Калуженская поделилась секретами профессионального мастерства со студентами и преподавателями из Боснии и Герцеговины, Сербии, России, Казахстана, Ливана и Палестины. Занятия были направлены на развитие техники профессиональной речи преподавателя русского языка, способах воздействия на аудиторию и создания нужного эмоционального настроя учащихся с помощью голоса и интонации, умению преподавателя создать во время занятий психологический фон, при котором возрастет интерес к предмету, повышается инициативность учащихся, активизируются их мыслительные процессы".

Представитель РГМ подчеркнул, что вебинар проводился в форме занимательных дистанционных практических занятий, в которых приняли участие более 20-ти слушателей из Боснии и Герцеговины. "При этом студенты и преподаватели Философского факультета Университета Восточного Сараево (Республика Сербская) собрались в аудитории Русского центра, в своё время специально оборудованной силами РГМ для проведения подобных мероприятий и регулярных интерактивных занятий по русскому языку, - отметил он. - Слушатели же Сараевского университета участвовали в мероприятии, используя платформу Zoom. Все посетители занятий получили большой объём специально разработанных к вебинару вспомогательных материалов, которые могут с пользой применяться ими в дальнейшей работе и учёбе".

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