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22.10.2020 17:28
Рубрика: Экономика

Места не столь удаленные

Рынок труда восстановился после весеннего спада
Текст: Алексей Дуэль
Спад рынка труда, вызванный коронавирусом, преодолен. Если в апреле-мае спрос на рабочую силу в целом по России падал на 26% относительно доковидной середины февраля (в Москве снижение активности нанимателей достигло 57%), то к 20 октября показатели уверенно вышли в плюс. В среднем по стране число вакансий превысило базовый уровень на 23%. Такие данные приводят аналитики HeadHunter.
Ситуация на рынке труда сейчас позволяет найти работу тем, кто ее лишился из-за пандемии. Фото: Сергей Михеев/РГ Ситуация на рынке труда сейчас позволяет найти работу тем, кто ее лишился из-за пандемии. Фото: Сергей Михеев/РГ
Ситуация на рынке труда сейчас позволяет найти работу тем, кто ее лишился из-за пандемии. Фото: Сергей Михеев/РГ

Как и прогнозировал Минтруд, в третьем квартале Россия прошла пик по числу безработных, отмечал гендиректор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин.

Фото: iStock
Названы сферы, зарплаты в которых не пострадали от коронавируса

Рост потребности в рабочей силе распределился по стране неравномерно. За пределами Москвы спрос на персонал превысил значения февраля на 32%, в столице не добрал 1%.

"Опыт кризисов 2008 и 2014 годов помог и работодателям, и работникам пройти экономические трудности этого года с наименьшими потерями, ­- считает руководитель службы исследований HeadHunter Мария Игнатова. - Восстановившаяся динамика спроса на рабочую силу держится уже второй месяц, что позволяет говорить о ней как об устойчивой тенденции. После провала во втором квартале этого года в третьем случился быстрый отскок".

О возросшем благополучии россиян свидетельствует и рассчитываемый Сбером "индекс Иванова": в третьем квартале сбережения среднестатистического россиянина выросли до 78 тысяч рублей (летом было 70 тысяч), норма сбережений повысилась с 7,3% до 7,9%, а число людей, не имеющих сбережений, сократилось с 40% до 37%. "Иванов" стал чаще ходить по магазинам - 2,94 раза в неделю вместо 2,88. Безработицы по-прежнему опасаются 51% россиян, но это на 5% меньше, чем было три месяца назад.

Экономика Работа Правительство Минтруд Рынок труда

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