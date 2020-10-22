Рынок труда восстановился после весеннего спада

Ситуация на рынке труда сейчас позволяет найти работу тем, кто ее лишился из-за пандемии. Фото: Сергей Михеев/РГ

Как и прогнозировал Минтруд, в третьем квартале Россия прошла пик по числу безработных, отмечал гендиректор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин.

Рост потребности в рабочей силе распределился по стране неравномерно. За пределами Москвы спрос на персонал превысил значения февраля на 32%, в столице не добрал 1%.

"Опыт кризисов 2008 и 2014 годов помог и работодателям, и работникам пройти экономические трудности этого года с наименьшими потерями, ­- считает руководитель службы исследований HeadHunter Мария Игнатова. - Восстановившаяся динамика спроса на рабочую силу держится уже второй месяц, что позволяет говорить о ней как об устойчивой тенденции. После провала во втором квартале этого года в третьем случился быстрый отскок".

О возросшем благополучии россиян свидетельствует и рассчитываемый Сбером "индекс Иванова": в третьем квартале сбережения среднестатистического россиянина выросли до 78 тысяч рублей (летом было 70 тысяч), норма сбережений повысилась с 7,3% до 7,9%, а число людей, не имеющих сбережений, сократилось с 40% до 37%. "Иванов" стал чаще ходить по магазинам - 2,94 раза в неделю вместо 2,88. Безработицы по-прежнему опасаются 51% россиян, но это на 5% меньше, чем было три месяца назад.