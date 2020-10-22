Самая разыскиваемая картина в мире "Портрет женщины" австрийского художника Густава Климта будет в ближайшее время выставлена в итальянском музее Риччи Одди (город Пьяченца), откуда она неожиданно пропала и столь же таинственным образом вернулась спустя 20 лет.

До недавних пор считалось, что полотно, написанное Климтом в 1917 году, было украдено. По факту его исчезновения открыли расследование, которое не увенчалось результатами. С течением времени история с исчезновением "Портрета женщины" стала обрастать сложными гипотезами. Так, по одной из версий, полотно похитили воры-акробаты. Картину даже искали в так называемых "сокровищах Кракси" в Тунисе, куда бежал бывший премьер Италии Беттино Кракси, уличенный на родине в коррупции. Но год назад утерянный шедевр стоимостью 60 миллионов евро случайно обнаружил во время очистки стен от плюща садовник - полотно было спрятано в черном пакете в нише стены родной для него галереи. По результатам расследования оказалось, что картину предположительно пытались украсть двое мужчин, которые уже признались в содеянном. По их словам, они ждали, пока истечет срок давности преступления, чтобы подарить городу украденное произведение.

Поскольку до конца непонятно, покидал ли портрет "музейный тайник" и с какой целью его похищали, полиция не исключает, что речь может идти об инсценировке и о хорошо спланированном рекламном ходе. На это указывают дневники бывшего директора Риччи Одди Стефано Фугацца, которые были обнаружены правоохранителями после его смерти. В них Фугацца делится планами организовать кражу портрета, чтобы привлечь внимание к готовящейся экспозиции и "устроить так, чтобы ее нашли через несколько лет". Судя по тому, что в следующие два года в Риччи Одди пройдут четыре новые выставки и "Портрет женщины" станет на них одним из главных экспонатов, эту версию отметать точно не стоит.