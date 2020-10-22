Сборная России опустилась на 34-е место в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).

В октябре подопечные Станислава Черчесова не слишком удачно провели три домашние встречи. Сначала уступили команде Швеции в товарищеском матче (1:2), а затем вничью сыграли с турками (1:1) и венграми (0:0) на групповом этапе Лиги наций. Сборная потеряла очки и две позиции в рейтинге, пропустив вперед в том числе команду Турции. Что касается других соперников россиян по Лиге наций, то Сербия идет на 30-м месте, Венгрия - на 47-м.

В первой пятерке лучших сборных мира изменений не произошло. Лидерство сохранила Бельгия, далее расположились Франция, Бразилия, Англия и Португалия. Если говорить о топ-10, то Испания вышла на шестое место, подвинув Уругвай, а Аргентина обошла Хорватию и теперь занимает восьмую строчку. Замыкает десятку сильнейших Колумбия.