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22.10.2020 11:16
Рубрика: Спорт

Сборная России потеряла две позиции в рейтинге ФИФА

Текст: Артур Нанян
Национальная команда России опустилась с 32-го на 34-е место в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).
Фото: Михаил Синицын/ РГ Фото: Михаил Синицын/ РГ
Фото: Михаил Синицын/ РГ
Фото: Михаил Синицын/ РГ
Сборная России по футболу не победила ни в одной из трех игр за неделю

Последний сбор для подопечных Станислава Черчесова получился не самым удачным: Артем Дзюба и компания сначала проиграли в товарищеском матче Швеции (1:2), затем набрали лишь два очка в домашних матчах в рамках Лиги наций с турками (1:1) и венграми (0:0).

В топ-10 рейтинга произошло лишь два изменения: Испания вышла на шестое место, опередив Уругвай, а Аргентина обошла Хорватию и теперь занимает восьмую строчку. Полностью первая десятка выглядит следующим образом: Бельгия, Франция, Бразилия, Англия, Португалия, Испания, Уругвай, Аргентина, Хорватия и Колумбия.

Что касается соперников россиян по Лиге наций, то сербы идут на 30-м месте, турки - на 33-м, венгры - на 47-м.

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