Сербия экстрадировала в Россию "черного банкира" Марата Романова

По требованию Генеральной прокуратуры компетентные органы Сербии экстрадировали в Россию Марата Романова, которого на родине осудили за незаконную банковскую деятельность. Как сообщил корреспонденту "РГ" официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов, ранее Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил Романова за незаконную банковскую деятельность к 4 годам колонии общего режима и штрафу в 700 000 рублей.

Суд установил, что с июня 2012 года по август 2014 года Романов, действуя в составе организованной группы занимался в Москве банковской деятельностью без регистрации и получения специального разрешения. По данным следствия, от нелегального банкинга Романов получил не менее 1,5 млрд рублей дохода.

Поскольку преступник скрылся от правоохранительных органов, он был объявлен в международный розыск.

В ноябре 2019 года в связи с установлением его местонахождения на территории Сербии Генпрокуратура России направила в Белград запрос о выдаче осужденного, который был удовлетворен.

В сопровождении сотрудников ФСИН России Марат Романов был доставлен в Москву.