Новости

Путин назвал свою главную цель и смысл жизни 20:21
Путин рассказал об отношении к критике Запада 20:19
Сербия экстрадировала в Россию "черного банкира" Марата Романова 20:16
Красноярского бизнесмена Быкова задержали в СИЗО 20:09
В Греции вводят комендантский час из-за COVID-19 20:07
Путин посоветовал не лезть к постсоветским странам со своими предложениями 20:04
Суд обязал Google снять ограничения на просмотр фильма "Беслан" на YouTube 19:49
НАТО объявила о создании космического центра на авиабазе Рамштайн 19:44
Сбербанк, ВТБ, Mail.ru и РЖД предупредили о штрафах за нарушение удаленки 19:31
Замкнутость мировых экономик выросла из-за пандемии 19:25
Путин: Никакие сокращения в силовых структурах пока не планируются 19:13
В Крыму приступили к вакцинации врачей от коронавируса 19:10
Путин: Надо создавать набор мер сотрудничества в сфере кибербезопасности 19:05
Вышел трейлер второго сезона "Дома с прислугой" Шьямалана 19:05
Путин: Проблема изменения климата требует реальных действий 18:57
Трое освобожденных из плена в Нигерии моряков вернулись в Крым 18:57
Путин заявил о кризисе нравственных ценностей в мире 18:53
Путин: Россия справится с санкциями 18:43
Путин призвал мир консолидироваться в борьбе с настоящими угрозами 18:42
Путин призвал сохранить ООН, Совбез и право вето 18:26
Берлинские музеи подверглись атаке вандалов 18:19
Путин: Коронавирус не отступил и до сих пор представляет угрозу 18:13
Путин ответил недоброжелателям России: "как бы не простудиться на ваших похоронах" 18:13
В Союзе дачников рассказали о налогах после оформления дачи в собственность 18:10
Путин: Настоящую демократию невозможно импортировать 18:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
23 октября - видеоинтерью с главврачом больницы N67
23 октября - видеоинтерью с главврачом больницы N67
Что нельзя сделать на даче без оформления ее в собственность
Что нельзя сделать на даче без оформления ее в собственность
Какие ключевые технологии помогут улучшить здравоохранение
Какие ключевые технологии помогут улучшить здравоохранение
22.10.2020 20:16
Рубрика: Происшествия

Сербия экстрадировала в Россию "черного банкира" Марата Романова

Текст: Иван Егоров

По требованию Генеральной прокуратуры компетентные органы Сербии экстрадировали в Россию Марата Романова, которого на родине осудили за незаконную банковскую деятельность. Как сообщил корреспонденту "РГ" официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов, ранее Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил Романова за незаконную банковскую деятельность к 4 годам колонии общего режима и штрафу в 700 000 рублей.

"Черные банкиры" "заработали" на незаконном обналичивании 190 млн рублей

Суд установил, что с июня 2012 года по август 2014 года Романов, действуя в составе организованной группы занимался в Москве банковской деятельностью без регистрации и получения специального разрешения. По данным следствия, от нелегального банкинга Романов получил не менее 1,5 млрд рублей дохода.

Поскольку преступник скрылся от правоохранительных органов, он был объявлен в международный розыск.

В ноябре 2019 года в связи с установлением его местонахождения на территории Сербии Генпрокуратура России направила в Белград запрос о выдаче осужденного, который был удовлетворен.

В сопровождении сотрудников ФСИН России Марат Романов был доставлен в Москву.

Происшествия Преступления Должностные преступления Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Суд Правительство Генпрокуратура Правительство Минюст ФСИН

Главное сегодня

Владимир Путин: необходимости закрывать предприятия нет
Путин: Россия не испытывает никаких опасений по поводу Турции
Сбербанк, ВТБ, Mail.ru и РЖД предупредили о штрафах за нарушение удаленки
В России продлили программу льготной ипотеки
Мишустин посмертно наградил медработников, помогавших больным с коронавирусом
Телефонные мошенники: когда надо сразу бросать трубку
ВС разъяснил, что родители должны отвечать рублем за преступления детей