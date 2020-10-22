Сергей Лавров - всегда желанный гость в Республике Сербской

Новость о намечающемся в конце октября посещении министром иностранных дел России Сергеем Лавровым Боснии и Герцеговины и, в частности, Республики Сербской была с воодушевлением воспринята местными политическими, научными и общественными кругами. Так, во время интервью корреспонденту "Российской газеты" начальник общины Пале Бошко Югович и декан Философского факультета Университета Восточного Сараево Драга Мастилович поделились своими ожиданиями от предстоящего визита главы МИД РФ, а также рассказали о своих намерениях открыть памятник выдающемуся дипломату, сподвижнику императора Петра I - Савве Владиславичу-Рагузинскому и создать парк российско-сербской дружбы под названием "Россия".

Бошко Югович, Драга Мастилович и Александр Борисов с портретом Саввы Владиславича Фото: Александр Борисов

"Визит Сергея Лаврова в Боснию и Герцеговину в момент борьбы сербского народа за сохранение своей национальной идентичности является для нас демонстрацией особой поддержки, - подчеркнул Бошко Югович. - Россию в Республике Сербской видят как братское государство. Сербы и русские испокон веков вместе защищали истину, в частности, в годы Второй мировой войны. Хотелось бы также особо отметить и нашего общего героя - Савву Владиславича, которым в полной мере должны гордиться и россияне, и сербы. Я полностью поддерживаю инициативу об открытии памятника этому величайшему государственному деятелю. Он мог бы быть размещен в парке "Россия", который в перспективе должен появиться в Пале".

В свою очередь авторитетный историк Драга Мастилович обратил внимание на то, что сербский народ всегда с огромной радостью воспринимает визиты в Республику Сербскую высокопоставленных представителей из России, особенно столь выдающихся личностей как Сергей Лавров. "Для нас вдвойне приятно то, что Сергей Лавров очень успешно выполняет свои обязанности на посту главы российского МИД, которые ранее выполнял и наш соплеменник - Савва Владиславич, поскольку серб в 18 веке был своего рода министром иностранных дел в России, - заявил ученый. - Мы вышли с инициативой об открытии памятника Савве Владиславичу в Пале, а также формировании российско-сербской общественной организации "Граф Савва Владиславич", в исполнительный и попечительский совет которой вошли бы выдающие общественные и политические деятели из Российской Федерации и Республики Сербской. Мы желаем ознакомить господина Лаврова с этой инициативой и заручиться его поддержкой в деле укрепления братского российско-сербского взаимодействия".

Между тем в эксклюзивном интервью "Российской газете" и популярный сербский актер Милош Бикович также подержал обозначенную выше инициативу, указав на важность привлечения к этому проекту креативных и творческих людей, способных обеспечить его успешное развитие. "Много сейчас существует обществ российско-сербской дружбы, от деятельности которых в действительности мало реальной пользы, - констатировал он. - Сила сосредоточена в людях. В любом случае я полностью поддерживаю эту столь значимую для всех нас инициативу и готов всячески поддерживать ее реализацию, так как, на мой взгляд, это может содействовать укреплению отношений между нашими братскими народами".