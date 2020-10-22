Сергей Нарышкин прибыл во Дворец независимости Минска

Директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в четверг утром прибыл в Минск. Об этом с места событий передает корреспондент ТАСС. Ожидается, что во Дворце независимости состоятся его переговоры с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Ранее Нарышкин отмечал, что его ведомство "внимательно следит" за событиями в соседней республике, а также поддерживает постоянную связь с белорусскими коллегами.

Подробности визита главы СВР в Минск, который ранее официально не анонсировался, не сообщаются.