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22.10.2020 11:22
Рубрика: Власть

Сергей Нарышкин прибыл во Дворец независимости Минска

Текст: Екатерина Забродина

Директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в четверг утром прибыл в Минск. Об этом с места событий передает корреспондент ТАСС. Ожидается, что во Дворце независимости состоятся его переговоры с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

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Ранее Нарышкин отмечал, что его ведомство "внимательно следит" за событиями в соседней республике, а также поддерживает постоянную связь с белорусскими коллегами.

Подробности визита главы СВР в Минск, который ранее официально не анонсировался, не сообщаются.

Власть Безопасность Спецслужбы В мире экс-СССР Беларусь Правительство Служба внешней разведки (СВР) Обстановка в Беларуси после выборов президента

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