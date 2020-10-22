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22.10.2020 17:07
Рубрика: Власть

Наступление на COVID

Сергей Шойгу рассказал, что делается для борьбы с опасным вирусом
Текст: Юрий Гаврилов
Военные врачи разработали стандарт диагностики и лечения Сovid-19, включающий методику применения антиковидной плазмы. В армии активно занимаются улучшением защитных свойств медицинских костюмов и масок. С соблюдением особых санитарных мер в войска отправили уже около 7 тысяч призывников. Для оказания помощи в любой точке России, по решению министра обороны, самолеты специальных аэромобильных медподразделений оснастят комплексами диагностики, включая компьютерную томографию. Военные дополнительно закупят 24 лаборатории для ПЦР-диагностики, в том числе девять мобильных… Эти и другие важные новости прозвучали в четверг на совещании в Минобороны РФ, посвященном борьбе с коронавирусом.
Фото: Андрей Катаев/ РИА Новости Фото: Андрей Катаев/ РИА Новости
Фото: Андрей Катаев/ РИА Новости

Хотя Вооруженные силы далеко не лидируют по количеству заболевших (на миллионную армию таких чуть больше 2 тысяч), к вопросам профилактики и борьбы с COVID-19 там относятся исключительно серьезно. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, это позволило не только взять под полный контроль санитарно- эпидемиологическую ситуацию в войсках и существенно снизить уровень сезонной заболеваемости в армии, но и сформировать необходимый запас медицинского имущества, средств индивидуальной защиты и тест-систем для выявления инфицированных. Кроме того, военные оперативно развернули 33 специализированные лаборатории для ПЦР-исследования на коронавирус.

Фото: Пресс-служба Национального музея Республики Тыва им. Алдан-Маадыр
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"При проявлении малейших простудных симптомов личный состав переводится на карантинный режим и находится под постоянным медицинским наблюдением. Ежедневно проводится дезинфекция, ведется превентивное тестирование", - отметил на совещании министр.

Он не скрывал, что осенний призыв в армию приходится вести в условиях жестких ограничительных мер. Тем не менее, наработанный весной и летом опыт помогает командирам не допускать распространения коронавируса среди нынешних новобранцев. К примеру, по аналогии с апрелем - июлем, уже более 64 тысяч молодых людей прошли призывные комиссии дистанционно.

Чтобы максимально обезопасить от коронавируса курсантов и слушателей армейских и флотских вузов, а также воспитанников суворовских и кадетских училищ и корпусов, для них ввели ежедневные медицинские осмотры. Ограничен выход учащихся за пределы военных городков, отменены увольнения и командировки. "Осенние каникулы с учетом эпидемиологической обстановки в регионах страны будут совмещены с зимними отпусками", - сообщил Сергей Шойгу.

Организуя барьеры на пути коронавируса в войска, Минобороны РФ умудряется еще и помогать штатским людям. Известно, что около половины "военного" медицинского коечного фонда, предназначенного для армейских пациентов с коронавирусом, задействованы в лечении гражданского населения. Министр сказал что, к примеру, в интересах Московской области на базе Конгрессно-выставочного центра в парке "Патриот" открыли временный госпиталь на 1420 коек. Сейчас там находятся более 500 пациентов.

"В соответствии с решением оперативного штаба Минобороны России, для оказания помощи субъектам в случае кризисного развития обстановки в Вооруженных силах подготовлен и содержится резерв сил и средств в составе 182 подразделений специальной обработки, который обеспечит выполнение задач", - доложил на совещании начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов.

Призывникам открыли горячую линию на сайте Минобороны

По его словам, военные продолжают формировать библиотеку штаммов нового коронавируса и изучают особенности их генома. А специалисты ведомственного 48-го Научно-исследовательского института оценивают эффективность различных лекарственных препаратов при лечении коронавируса. Также идет работа по совершенствованию набора реагентов для проведения ПЦР-анализа.

Начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ Дмитрий Тришкин сообщил, что на базе Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге заработал круглосуточный call-центр для оказания консультационной помощи пациентам с COVID-19. Операторы "горячей линии" из числа ординаторов и магистров вуза круглосуточно информируют военнослужащих, членов их семей и военных пенсионеров о порядке оказания медпомощи и профилактике коронавирусной инфекции. В call-центре также предусмотрена возможность организации консультаций ведущими медицинскими специалистами ведомства.

Шойгу направил в Сухуми полевой госпиталь для больных коронавирусом

Кроме того, доложил Тришкин, с 1 октября в армии началась вакцинация от гриппа. " В настоящее время привиты более 70 процентов военнослужащих", - сообщил начальник военно-медицинского главка. На Северном флоте этот показатель близок к 79 процентам, в Западном военном округа - к 77. До конца октября прививочную кампанию в Вооруженных силах планируют завершить.

Помощь

В четверг министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил оперативно развернуть в Южной Осетии многофункциональный мобильный госпиталь. Там будут лечить больных коронавирусом жителей республики.

Указания об отправке в Цхинвал наших военных врачей, необходимого медицинского оборудования и техники дал президент России.

Ранее по решению Владимира Путина многопрофильный мобильный госпиталь на 100 мест российские военные медики развернули в столице Абхазии городе Сухум. Этот госпиталь уже принял первых пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

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