Шохин: Пандемия привела к либерализации мировой торговли

Ключевой характеристикой мировой экономики становится нарастающая неопределенность, которую формируют увеличение числа неправомочных ограничений международного экономического сотрудничества, усиление протекционизма в международной торговле и инвестициях и пандемия COVID-19. Об этом заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин на XIII Евразийском экономическом форуме в Вероне.

В краткосрочной перспективе ситуация в мировой экономике не выглядит радужной. По сентябрьской оценке UNCTAD, прямые иностранные инвестиции в 2020 году сократятся почти на 40%, мировая торговля - более чем на 40%. По оценкам МВФ, производство по итогам 2020 года упадет на 4,4%, хотя этот спад сменится ростом в 2021 году, причем, по прогнозам, более чем на 5%. "Но эти прогнозы в полной мере не учитывают последствия так называемой второй волны пандемии, поэтому динамика мирового экономического роста может сохраниться не только в следующем году, но и в последующие пару-тройку лет в красной зоне, - полагает Александр Шохин. - Более того, мы рискуем столкнуться с очередным глобальным экономическим кризисом, который будет вызван причинами как на стороне спроса, так и на стороне предложения".

Ситуация усугубляется значительным количеством ограничительных мер в отношении международного сотрудничества. Объемы этих мер в отношении импорта, введенных за последние 10 лет и действующих до сих пор, затрагивают больше 10% импорта стран Большой двадцатки объемом 1,6 трлн долларов. Усугубила ситуацию пандемия. По словам Стефано Патуанелли, министра экономического развития Италии, "экономика ухудшается, страны замыкаются на себе, многие остановили экспорт, но это ошибка".

Глава РСПП отметил, что пандемия способствовала перезагрузке торговой политики ведущих стран. "И как ни странно, эта перезагрузка идет в направлении большей либерализации и стоит использовать эту возможность для разрешения ключевых проблем и перезагрузки всей системы мирового сотрудничества", - резюмировал он.

Президент ассоциации "Познаем Евразию" Антонио Фаллико выступил за усиление международного сотрудничества. Он выказал опасение, что пандемия коронавируса может перерасти в экономическую пандемию, а разрыв связей приведет к экономической и социальной катастрофе.