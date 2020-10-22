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22.10.2020 11:46
Рубрика: Экономика

Силуанов поддержал предложение по обновлению парка общественного транспорта

Текст: Татьяна Замахина
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил в случае получения дополнительных доходов бюджета направить их на обновление парка общественного транспорта в регионах. С такой инициативой он выступил на заседании фракции "Единая Россия" с участием главы Минфина Антона Силуанова, где рассматривался проект нового бюджета на три года.

- Речь идет о модернизации городского общественного транспорта, - объяснил глава нижней палаты. - Вы видите, в каком состоянии, особенно в регионах-реципиентах, а у нас таких большинство, подвижной состав.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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По его словам, регионы сами не в состоянии решить эту проблему. Не сможет это сделать, по оценке спикера, и программа Минтранса, которая рассчитана на ограниченное количество транспортных средств.

- Давайте в постановлении, которое будем принимать при рассмотрении бюджета, обозначим, что в случае получения дополнительных доходов правильно было бы часть направить на обновление подвижного состава, - предложил Вячеслав Володин. Он отметил, что это также создаст новые рабочие места.

Антон Силуанов поддержал предложение председателя ГД: по его словам, такое решение будет полезно не только граждан, но и для развития промышленности.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Законодательная власть Госдума Правительство Минтранс

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