Силуанов поддержал предложение по обновлению парка общественного транспорта

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил в случае получения дополнительных доходов бюджета направить их на обновление парка общественного транспорта в регионах. С такой инициативой он выступил на заседании фракции "Единая Россия" с участием главы Минфина Антона Силуанова, где рассматривался проект нового бюджета на три года.

- Речь идет о модернизации городского общественного транспорта, - объяснил глава нижней палаты. - Вы видите, в каком состоянии, особенно в регионах-реципиентах, а у нас таких большинство, подвижной состав.

По его словам, регионы сами не в состоянии решить эту проблему. Не сможет это сделать, по оценке спикера, и программа Минтранса, которая рассчитана на ограниченное количество транспортных средств.

- Давайте в постановлении, которое будем принимать при рассмотрении бюджета, обозначим, что в случае получения дополнительных доходов правильно было бы часть направить на обновление подвижного состава, - предложил Вячеслав Володин. Он отметил, что это также создаст новые рабочие места.

Антон Силуанов поддержал предложение председателя ГД: по его словам, такое решение будет полезно не только граждан, но и для развития промышленности.