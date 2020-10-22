Силуанов поддержал предложение по обновлению парка общественного транспорта

- Речь идет о модернизации городского общественного транспорта, - объяснил глава нижней палаты. - Вы видите, в каком состоянии, особенно в регионах-реципиентах, а у нас таких большинство, подвижной состав.
По его словам, регионы сами не в состоянии решить эту проблему. Не сможет это сделать, по оценке спикера, и программа Минтранса, которая рассчитана на ограниченное количество транспортных средств.
- Давайте в постановлении, которое будем принимать при рассмотрении бюджета, обозначим, что в случае получения дополнительных доходов правильно было бы часть направить на обновление подвижного состава, - предложил Вячеслав Володин. Он отметил, что это также создаст новые рабочие места.
Антон Силуанов поддержал предложение председателя ГД: по его словам, такое решение будет полезно не только граждан, но и для развития промышленности.