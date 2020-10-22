Сколько горожан переехали жить на дачу из-за пандемии

По оценке Союза дачников Подмосковья, нынешней весной число жителей в садоводческих товариществах увеличилось в 2 раза по сравнению с предыдущими сезонами.

Люди поняли, что переживать самоизоляцию лучше на природе. При этом выросла нагрузка и на инфраструктуру СНТ.

Как рассказал в интервью "Российской газете" первый заместитель председателя Мособлдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, некоторые СНТ столкнулись с нехваткой электрических мощностей, были отдельные проблемы и с вывозом мусора, так как региональные операторы планировали свои работы в СНТ только в начале мая. А люди начали приезжать на дачи уже в апреле.

"Но за лето проблемы с вывозом мусора, доставкой дров и продуктов в СНТ решились. При дефиците электрической мощности некоторые дачники перешли с электроплит (это основной источник нагрузки на сеть) на газовые от баллонов (50-литрового баллона даже при интенсивном использовании хватает минимум на месяц). Региональные и местные власти приложили максимум усилий для бесперебойного обеспечения потребностей дачников: на период пандемии поставщикам энергоресурсов было запрещено отключать потребителей при наличии текущей задолженности за коммунальные услуги за 2020 год, по всем населенным пунктам и СНТ было разрешено ездить автолавкам для доставки продуктов. Что касается парковки на территориях СНТ, это не вчера возникшая проблема, и каждый коллектив решил ее по-разному: в одних поселках созданы места для парковки автомобилей, в других уже несколько лет действует запрет на парковку машин на землях общего пользования - можно ставить авто только на своих участках", - рассказал Чаплин.

Если пандемия коронавируса затянется, то многие так и останутся жить зимой на даче. По мнению Чаплина, все СНТ смогут принять необходимые решения как по бюджету, так и по объему работ, в том числе о чистке снега в зимний период. Так что особых проблем в СНТ, где дачники решат жить и зимой, быть не должно.