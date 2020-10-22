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22.10.2020 21:30
Рубрика: Происшествия

На банк посмотрит прокурор

Следственный комитет отправил в прокуратуру дело Майкла Калви
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 240(8294)
Следственный комитет не опроверг и не подтвердил корреспонденту "РГ" появившуюся в СМИ информацию о том, что ведомство Александра Бастрыкина завершило громкое дело Майкла Калви. Якобы СК уже отправил в прокуратуру это уголовное дело. Оно - о растрате 2,5 миллиарда рублей банка "Восточный". Основным фигурантом дела стал основатель инвестиционного фонда Baring Vostok американский бизнесмен Майкл Калви. В деле кроме него фигурируют еще несколько коллег коммерсанта.

Учитывая позицию ведомства Александра Бастрыкина - не комментировать это громкое расследование, информация об окончании расследования, скорее всего, соответствует действительности. Если в Генеральной прокуратуре утвердят обвинительное заключение, то дело будет отправлено в суд. Ну а если не утвердят, дело вернут в СК с разъяснениями, что надо доработать.

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Напомним, что Калви и его коллегам Следственный комитет вменяет хищение "путем растраты" 2,5 миллиарда рублей банка "Восточный". Якобы банк выдал в конце 2015 года невозвратный кредит компании "Первое коллекторское бюро". По версии следствия, это бюро передало "Восточному" акции люксембургской компании International Financial Technology Group. А цена тех акций была существенно ниже кредитных обязательств коллектора.

Обвиняемых в этом уголовном деле семеро. Главный - основатель и старший партнер Baring Vostok Майкл Калви, партнер фонда по индустрии финансового сектора, гражданин Франции Филипп Дельпал, партнер Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин, бывший гендиректор коллекторского бюро Максим Владимиров, а также бывший председатель правления "Восточного" Алексей Кордичев и экс-директор банка по инвестициям Александр Цакунов.

Калви и его коллегам СК вменяет хищение "путем растраты" 2,5 миллиарда рублей банка "Восточный"

Подчеркнем - эти граждане ни разу вину не признали. По словам Калви, это уголовное дело связано с корпоративным конфликтом вокруг контроля над "Восточным". И за делом стоят оппоненты фонда в этом конфликте - акционеры банка Артем Аветисян и Шерзод Юсупов. В защиту Калви выступали многие коммерсанты и бизнес-омбудсмен Борис Титов. Просьбы были в том числе и в Генеральную прокуратуру, теперь слово за надзорным ведомством.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет

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