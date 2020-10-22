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22.10.2020 14:33
Рубрика: В мире

Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России

Текст: Екатерина Забродина
Бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден получил бессрочный вид на жительство в РФ. Об этом агентству РИА Новости рассказал адвокат Анатолий Кучерена, представляющий интересы американца.
Фото: REUTERS/Brendan McDermid Фото: REUTERS/Brendan McDermid
Фото: REUTERS/Brendan McDermid
Фото: JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
CNN: Сноуден выплатит властям США пять миллионов с продажи своей книги

По словам Кучерены, господин Сноуден намеревался продлить выданный ему трехлетний вид на жительство в России, срок действия которого истекал в этом году. Эта процедура затянулась из-за пандемии, но сейчас "ответ получен". Напомним, что на российской территории экс-агент находится с 2013 года. Место его проживания не раскрывается.

Объявленный американскими властями в международный розыск семь лет назад, он попытался скрыться в Гонконге, а затем больше месяца жил в транзитной зоне "Шереметьево", пока не получил временное убежище в РФ. На родине 37-летнему IT-специалисту Сноудену инкриминируют шпионаж и похищение госсобственности в виде почти двух миллионов секретных файлов. Именно он передал британской газете The Guardian и американской The Washington Post сенсационную утечку о тайной тотальной слежке АНБ за иностранными гражданами по всему миру с помощью коммуникационных технологий.

Ассанжа могли отравить или похитить
В мире США Власть Право Личные документы Эдвард Сноуден

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