Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России

По словам Кучерены, господин Сноуден намеревался продлить выданный ему трехлетний вид на жительство в России, срок действия которого истекал в этом году. Эта процедура затянулась из-за пандемии, но сейчас "ответ получен". Напомним, что на российской территории экс-агент находится с 2013 года. Место его проживания не раскрывается.

Объявленный американскими властями в международный розыск семь лет назад, он попытался скрыться в Гонконге, а затем больше месяца жил в транзитной зоне "Шереметьево", пока не получил временное убежище в РФ. На родине 37-летнему IT-специалисту Сноудену инкриминируют шпионаж и похищение госсобственности в виде почти двух миллионов секретных файлов. Именно он передал британской газете The Guardian и американской The Washington Post сенсационную утечку о тайной тотальной слежке АНБ за иностранными гражданами по всему миру с помощью коммуникационных технологий.