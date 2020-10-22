Сообщение Пола Маккарти о выходе нового альбома взорвало Интернет

"McCartney III. Новый альбом выйдет 11 декабря", - написал сэр Пол Маккарти на своей странице в Twitter. И добавил к этой новости 44-секундный официальный трейлер. Жаль, что в нем прозвучал фрагмент только одной композиции. Этот ролик быстро собрал почти полмиллиона просмотров.

Поклонники ждали продолжения или хотя бы первого видеоклипа, но сэр Пол, очевидно, предпочел сохранить интригу до декабря. Впрочем, благодаря трейлеру становится понятным то, как проходила запись диска. В коротком видео не показаны лица. Зато демонстрируются пальцы, играющие медиатором на электрогитаре, затем они же - на акустической шестиструнке.

Потом в кадре появляется короткий план бас-гитары Hofner в форме скрипки, схожей с той, на которой сэр Пол играл еще в The Beatles. А затем - руки лежащие на клавишах фортепиано, или выбивающие дроби из барабанов… Если присмотреться: это руки одного и того же человека!

Да, все так и есть. Диск McCartney III сэр Пол записал в одиночку! Поскольку умеет играть не только на басу и гитаре, но еще и на фортепиано и ударных. Сам же спел все вокальные партии, сам спродюсировал все треки! Но сколько их войдет в альбом, по-прежнему не сообщает.

Зато уже известно, что диск записан в его студии Rockdown, в Сассексе. И что в подготовке участвовали члены семьи - на оформленном вручную развороте будут размещены фотографии Мэри, Сонни и самого Пола Маккартни. Ведь McCartney III будет предназначен не только для платного скачивания в Интернете, а выйдет также в формате винилового LP и компакт-диска!

Отчего сэр Пол решил записать диск McCartney III, не приглашая других музыкантов и продюсеров?! Теперь тоже ясно: ровно 50 лет назад вышел его самый первый сольный альбом - 17 апреля 1970 года. И в том же день музыканты The Beatles заявили о распаде.

Некоторые песни со своего дебютного диска Маккартни поет до сих пор: Maybe I"m Amazing и Every Night. Впрочем, записывать McCartney I ему помогала жена Линда, спевшая партии бэк-вокала. А на McCartney III пришлось справляться уже самостоятельно (Линда ушла из жизни из-за онкологического заболевания)…

При этом, изначально сэр Пол не планировал записывать в 2020 году вообще никакого альбома! Но оказавшись в самоизоляции, неожиданно понял, что некоторые музыкальные наброски, которые он делал прежде, наконец-то превращаются в песни.

Да, в основном в McCartney III звучат гитара и вокал, плюс наложенные на них фортепиано и ударные. А песни - эклектичны и спонтанны. Зато - много разных стилей и настроений. И интонаций: от задумчивых до игривых, от нежных до хриплых.

Да и набор инструментов впечатляет: Маккартни использовал контрабас, на котором играл еще Билл Блэк из трио Элвиса Пресли. Плюс меллотрон из студии Abbey Road, c которым Beatles записывали альбом Sergeant Pepper"s Lonely Hearts Club Band, и та самая знаменитая басовка Hofner! И это еще не весь список…

Кстати

Альбом выйдет и на эксклюзивном красном виниле. Стоить он будет дорого - 33,3 британских фунта. Но весь этот тираж уже распродан меньше чем за сутки! По предварительному заказу…