Сообщение Пола Маккарти о выходе нового альбома взорвало Интернет

McCartney III. The new album, out December 11th 🎲— Paul McCartney (@PaulMcCartney) October 21, 2020
Pre-order: https://t.co/8UPtDg6THZ#McCartneyIII pic.twitter.com/Gxu7sxvIw6
Поклонники ждали продолжения или хотя бы первого видеоклипа, но сэр Пол, очевидно, предпочел сохранить интригу до декабря. Впрочем, благодаря трейлеру становится понятным то, как проходила запись диска. В коротком видео не показаны лица. Зато демонстрируются пальцы, играющие медиатором на электрогитаре, затем они же - на акустической шестиструнке.
Потом в кадре появляется короткий план бас-гитары Hofner в форме скрипки, схожей с той, на которой сэр Пол играл еще в The Beatles. А затем - руки лежащие на клавишах фортепиано, или выбивающие дроби из барабанов… Если присмотреться: это руки одного и того же человека!
Да, все так и есть. Диск McCartney III сэр Пол записал в одиночку! Поскольку умеет играть не только на басу и гитаре, но еще и на фортепиано и ударных. Сам же спел все вокальные партии, сам спродюсировал все треки! Но сколько их войдет в альбом, по-прежнему не сообщает.
Зато уже известно, что диск записан в его студии Rockdown, в Сассексе. И что в подготовке участвовали члены семьи - на оформленном вручную развороте будут размещены фотографии Мэри, Сонни и самого Пола Маккартни. Ведь McCartney III будет предназначен не только для платного скачивания в Интернете, а выйдет также в формате винилового LP и компакт-диска!
Отчего сэр Пол решил записать диск McCartney III, не приглашая других музыкантов и продюсеров?! Теперь тоже ясно: ровно 50 лет назад вышел его самый первый сольный альбом - 17 апреля 1970 года. И в том же день музыканты The Beatles заявили о распаде.
Некоторые песни со своего дебютного диска Маккартни поет до сих пор: Maybe I"m Amazing и Every Night. Впрочем, записывать McCartney I ему помогала жена Линда, спевшая партии бэк-вокала. А на McCartney III пришлось справляться уже самостоятельно (Линда ушла из жизни из-за онкологического заболевания)…
При этом, изначально сэр Пол не планировал записывать в 2020 году вообще никакого альбома! Но оказавшись в самоизоляции, неожиданно понял, что некоторые музыкальные наброски, которые он делал прежде, наконец-то превращаются в песни.
Да, в основном в McCartney III звучат гитара и вокал, плюс наложенные на них фортепиано и ударные. А песни - эклектичны и спонтанны. Зато - много разных стилей и настроений. И интонаций: от задумчивых до игривых, от нежных до хриплых.
Да и набор инструментов впечатляет: Маккартни использовал контрабас, на котором играл еще Билл Блэк из трио Элвиса Пресли. Плюс меллотрон из студии Abbey Road, c которым Beatles записывали альбом Sergeant Pepper"s Lonely Hearts Club Band, и та самая знаменитая басовка Hofner! И это еще не весь список…
Кстати
Альбом выйдет и на эксклюзивном красном виниле. Стоить он будет дорого - 33,3 британских фунта. Но весь этот тираж уже распродан меньше чем за сутки! По предварительному заказу…