Специалист Минздрава призвал не делать КТ на всякий случай

Без соответствующих показаний и назначений врачей, на всякий случай, людям лучше не делать компьютерную томографию.

Наличие коронавируса в организме она все равно не покажет, подчеркнул главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Минздрава России, профессор Игорь Тюрин.

Он отметил, что появилась тенденция к массовому прохождению КТ. Люди, не дожидаясь назначения врача, хотят сделать компьютерную томографию легких для того, чтобы убедиться, что у них нет коронавируса. Специалист признает, что КТ хорошо выявляет изменения в легких, но она не диагностирует инфекции. "Если у конкретного пациента с конкретными респираторными жалобами нет изменений при КТ, то это совершенно не означает, что он не болеет коронавирусной инфекцией", - рассказал Игорь Тюрин агентству РИА Новости.

По его словам, присутствие вируса в организме может установить лабораторная диагностика, ПЦР-реакция и последующие иммунологические тесты.

"Люди, у которых нет никаких респираторных симптомов, не должны делать КТ в целях профилактики. Это не имеет абсолютно никакого смысла, но при этом загружает систему здравоохранения", - отметил Тюрин.

Ранее в интервью "Российской газете" глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила, почему тесты не всегда показывают наличие вируса в организме. "При тестировании берут мазок из носа. И если человек обратился не в первый день заболевания, а позже, возбудитель может уже гнездиться в легких. Есть также данные о том, что концентрация вируса на слизистой носа и на слизистой задней стенки глотки может значительно отличаться. Так что если сдать анализ позже чем через неделю после начала заболевания, то мазок из носа может и не показать наличие вируса.

Самый принципиальный момент - время проведения обследования. Нужно обращаться к врачу при первых же симптомах. Вот тогда лабораторная диагностика даст более достоверный результат.

Тесты нужно делать и другого способа подтвердить, что у вас COVID-19, а не грипп или ОРВИ, нет", - подчеркнула Попова.