Биоинженеры разработали новый способ восстановления хрящевой ткани

Ученые из Медицинской школы Перельмана при Университете Пенсильвании (США) сумели вырастить новый хрящ на кончике сустава. Эта работа сможет помочь при лечении дегенерации хряща, возникающей из-за значительных нагрузок, механической травмы или неправильной оси сустава. Пациентам это причиняет боль и значительно ограничивает их подвижность и мобильность.

При разрушении ткани процесс обычно затрагивает не весь хрящ, а лишь отдельную область, где образуется своего рода "дыра". Современное лечение состоит в том, чтобы заполнить эти пробелы - синтетическими или биологическими материалами. Это приносит временное облегчение, но "пломба" достаточно быстро изнашивается, поскольку состоит не из того же материала, что сами хрящи.

Исследователи решили использовать естественные материалы. Для этого они изучили состав хрящевой ткани, который оказался достаточно сложным. Она состоит из клеток-хондроцитов и межклеточного вещества - матрикса, включающего в себя белковые волокна и большое количество воды.

Ученые использовали свойства магнитов, создающим определенное магнитное поле. В хрящ вводили раствор гидрогеля и воздействовали на кость ультрафиолетовым светом для склеивания - примерно так, как фиксируют пломбу на зубе стоматологи. Оставшиеся в хряще здоровые клетки под воздействием гидрогеля и магнитного поля перегруппируются, собираясь в определенные узоры, которые имитируют естественную ткань, а ультрафиолет фиксировал их новое положение.

Таким образом с помощью магнитного моделирования команда смогла воссоздать суставной хрящ - ткань, покрывающую концы костей.