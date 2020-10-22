Территории опережающего развития становятся драйверами региональной экономики

Заместитель председателя правительства России - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев посетил территорию опережающего развития "Южная Якутия".

Она расположена в Нерюнгринском районе - крупном горнодобывающем промышленном центре. Якорным резидентом ТОР стала УК "Колмар", неоднократно отмеченная премией "Звезда Дальнего Востока". Кроме горно-обогатительных комплексов "Денисовский" и "Инаглинский" в ТОР свои проекты реализуют организации, которые занимаются обслуживанием горно-шахтной техники, перевозкой угля и другими работами. Как отметил Юрий Трутнев, 15 резидентов ТОР "Южная Якутия" уже фактически инвестировали свыше 57,7 млрд рублей и создали 6,8 тыс рабочих мест. После реализации всех заявленных проектов объем инвестиций составит 111,6 млрд рублей, а количество рабочих мест увеличится до 8,4 тысячи. "Это одна из самых динамично развивающихся территорий опережающего развития. Благодаря инвесторам появляются новые рабочие места, улучшается социальная инфраструктура, а город Нерюнгри получает новое развитие", - отметил вице-премьер.

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов добавил, что изначально планировалось привлечение семи якорных резидентов, создание 2,6 тыс. рабочих мест и привлечение 19 млрд рублей инвестиций. А сейчас резидентов в два раза больше - пятнадцать, десять из которых уже реализовали свои проекты. А после реализаций всех проектов объем инвестиций в шесть раз превысит первоначально заявленные, добавил министр.

Вице-премьер посетил фабрику "Инаглинская-2", одну из крупнейших в России, самую крупную в стране шахту "Инаглинская". Общий объем инвестиций в создание комплекса составит более 72 млрд рублей, при этом будет создано 4045 рабочих мест. Сейчас уже создано более 2,5 тыс рабочих мест и фактически трудоустроено 1,7 тыс человек. Шахта "Инаглинская" станет самой крупной шахтой на Дальнем Востоке и в России. Реализация проекта осуществляется в две очереди с поэтапным увеличением добывающих мощностей до 12 млн тонн в год.

По словам главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева, УК "Колмар" и ТОР "Южная Якутия" стали промышленными драйверами региона. "Открытие шахты "Инаглинская" выдвинуло компанию "Колмар" в число лучших предприятий российской угольной отрасли. Все это - результат реализации институтов ТОР, который доказал и доказывает в Якутии свою эффективность как инструмента развития. Благодаря системе преференций территории опережающего развития нам удалось осуществить перезагрузку всего промрайона Нерюнгри с выходом на современные экологичные технологии и ускоренное развитие социальной сферы. Это живой пример того, что реализация новых механизмов поддержки предприятий на Дальнем Востоке через создание ТОР позволила обеспечить дальнейшее развитие Нерюнгринского района", - заметил он.