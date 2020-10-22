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22.10.2020 14:26
Рубрика: Экономика

Товарные знаки и ISNI теперь можно зарегистрировать через цифровой сервис n'RIS

Цифровой сервис по защите и охране интеллектуальной собственности n'RIS добавил в свой функционал регистрацию товарных знаков и творческого паспорта ISNI. Новые опции доступны на официальном сайте n'RIS.
Фото: nris.ru Фото: nris.ru
Фото: nris.ru

Процесс регистрации товарного знака проходит в несколько этапов и включает предварительную проверку на наличие тождественных или сходных объектов, подготовку и подачу заявки в Роспатент, экспертизу в ведомстве и выдачу свидетельства. Вся информация о ходе процедуры будет доступна в личном кабинете, через который также можно получить ответы на любые формальные запросы. Помимо удобства онлайн-регистрация товарного знака также позволяет сэкономить 30% при оплате пошлин. Функция реализована совместно с сервисом Online Patent.

Фото: Предоставлено пресс-службой n`RIS
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"Ежегодно в России регистрируется 60 000-70 000 товарных знаков - названий и логотипов компаний, их слоганов и так далее. Последнее время растет правовая грамотность предпринимателей, соответственно, увеличивается и число заявок. По сравнению с прошлыми годами, когда число регистраций колебалось между 50 000-60 000, их стало на 15% больше. Чтобы соответствовать растущим запросам рынка, мы развиваем нашу инфраструктуру, улучшаем сервисы и добавляем новые услуги, которые сделают работу правообладателей и творцов более комфортной и безопасной. Мы надеемся, что обновленный функционал сделает n'RIS востребованным среди самых различных представителей креативных индустрий - от писателей и музыкантов до программистов и изобретателей", - отметила управляющая портфелем IT-проектов Ассоциации IPChain Валерия Брусникина.

Регистрация имени автора в реестре ISNI - единой международной системе идентификации создателей и правообладателей интеллектуальной собственности - теперь также возможна на сайте n'RIS. Для этого необходимо вписать имя или творческий псевдоним, проверить его на уникальность и заполнить заявление на регистрацию. В течение 14 дней после оплаты услуги паспорт ISNI будет готов.

"Это важный шаг для развития сервиса n"RIS. Он становится более гибким и глобальным, охватывает все больше сервисов и расширяет аудиторию. Благодаря функции регистрации ISNI наши авторы могут выходить на международную аудиторию с полной гарантией идентификации и, как следствие, корректного распределения вознаграждения. Это очень удобный инструмент для творцов, который позволяет им избежать более сложных, длительных и дорогих процедур. Для сравнения: получение паспорта ISNI занимает всего две недели, в то время как альтернатива - регистрация товарного знака - от полугода до года. Более того, не все заявки одобряются: в 2019 году из 82 000 правовая охрана была предоставлена только 66 000 объектам. В случае с ISNI экспертиза не проводится, а учитывается только уникальность наименования, которая проверяется в момент заполнения формы по базе данных", - заявил коммерческий директор цифрового сервиса n'RIS Григорий Туринцев.

n'RIS - международная площадка для хранения, в том числе в зашифрованном виде, любых цифровых результатов, созданных творческим трудом и доставки до "витрин" прав на них. Она помогает разместить актуальные сведения об авторах и правообладателях в блокчейн-инфраструктуре IPChain. Для подтверждения первоначального авторства цифровая площадка предоставляет свидетельства о депонировании, которые содержат ключи и идентификаторы, необходимые для предъявления в случае споров.

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