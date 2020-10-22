Трамп назвал одно положительное качество демократов

Сплоченность - это то качество, которое республиканцу Дональду Трампу нравится в демократах. Об этом президент США заявил в среду, отвечая на вопросы избирателей в Белом доме.

Одна из участниц встречи попросила главу государства назвать "одно положительное" качество его политических оппонентов. Трамп пошутил, что ему может потребоваться какое-то время, чтобы подумать над ответом.

"Я скажу вам одно: они держатся вместе. Я не согласен с их политикой, я считаю, что некоторое из того, что они делают, ужасно, но они всегда держатся вместе", - цитирует ТАСС президента. Хозяин Белого дома отметил, что среди демократов не "фрилансеров", как в Республиканской партии, которые серьезно ей вредят.