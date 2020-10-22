В акции "Пушкинская осень" приняли участие 500 человек из 25 стран мира

Международная научно-образовательная и культурно-просветительская акция "Пушкинская осень", прошедшая в онлайн-формате, собрала 500 участников из 25 стран мира, рассказали "РГ" организаторы мероприятия.

Акция была устроена по инициативе МГУ, Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ) и Общества русской словесности. На открытии "Пушкинской осени" выступили ректор МГУ Виктор Садовничий, ректор Пекинского педагогического университета (ППУ) профессор Дун Ци, президент МАПРЯЛ Владимир Толстой, президент Китайской ассоциации по международному обмену в сфере образования профессор Лу Лиминь и председатель Попечительского совета Российской академии образования Ольга Васильева.

В ходе мероприятия участники обсудили теоретические вопросы языка и поэтики произведений Пушкина, а также практики преподавания русского языка для иностранной аудитории. В частности, выступающие поделились друг с другом новыми идеями и методиками преподавания. Так, учитель Фу Сичжу из школы номер 6 города Баотоу в провинции КНР Внутренняя Монголия, по его словам, давно относится к Пушкину как к другу и единомышленнику. Он уверен, что если и его ученики увидят в Пушкине интересного человека, то "язык они станут учить быстрее и с большим интересом".

Кроме того, в рамках "Пушкинской осени" состоялся международный онлайн-проект "Пушкинский мост", в рамках которого прошли музыкально-поэтический конкурс на произведения поэта, а также - конкурсы фотографий памятников Пушкину, иллюстраций к произведениям поэта и проектов "Путешествие по пушкинским местам и музеям".