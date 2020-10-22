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22.10.2020 17:46
Рубрика: Власть

Гены на память

В базу МВД могут быть внесены ДНК более 5 миллионов граждан
Текст: Владислав Куликов
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела инициативу, расширяющую круг лиц, чьи ДНК будут в обязательном порядке заноситься в специальную базу полиции. В это число войдут абсолютно все заключенные, а также граждане, отправленные под административный арест, знаменитые 15 суток. Более того, правоохранители начнут собирать ДНК у всех подследственных.
Теперь к каждому заключенному заглянут в камеру, чтобы взять у него ДНК. Фото: Михаил Синицын/ РГ Теперь к каждому заключенному заглянут в камеру, чтобы взять у него ДНК. Фото: Михаил Синицын/ РГ
Теперь к каждому заключенному заглянут в камеру, чтобы взять у него ДНК. Фото: Михаил Синицын/ РГ

Нетрудно предположить, что инициатива вызовет жаркие споры, особенно среди правозащитников. Фактически получается, что человек, попавший под подозрение, автоматически оставит в полиции на память свои гены. Завтра дело может быть закрыто или суд вынесет оправдательный приговор, но личный код ДНК гражданина останется в секретных папках спецслужб.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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Также поставят свои гены на учет в полиции мелкие хулиганы, матерившиеся в общественном месте, домашние дебоширы, поднимающие руки на близких, злостные алиментщики, если суд назначит им административный арест. Хорошо это или плохо? На этот вопрос есть два прямо противоположных ответа.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев подчеркнул, что геномная регистрация, которая уже сейчас проводится, правда, в ограниченных рамках, помогает правоохранительным органам раскрывать старые преступления.

Законопроект относит геномную информацию к биометрическим персональным данным. Это сведения, характеризующие биологические особенности человека, на основании которых можно установить его личность.

У части осужденных уже берут ДНК, такая проверка за год позволила раскрыть 3,1 тысячи старых преступлений

"Напомню, Закон "О государственной геномной регистрации в Российской Федерации" был принят в 2008 году. Он установил два вида регистрации ДНК: обязательную и добровольную", - рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Обязательной подлежат лица, осужденные и отбывающие наказание в виде лишения свободы за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, а также всех категорий преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности.

"Кроме того, в обязательном порядке вносятся в базу данных неустановленные лица, биологический материал которых изъят в ходе производства следственных действий. Добровольная регистрация ДНК проводится платно на основании письменного заявления", - пояснил Владимир Груздев.

В 2019 году из 127,1 тысячи назначенных исследований ДНК 92,8 тысячи способствовали раскрытию преступлений, в основном тяжких и особо тяжких.

За первое полугодие этого года из 70,9 тысячи проведенных анализов ДНК 49,8 тысячи помогли выявить и раскрыть преступления, в основном тяжкие и особо тяжкие.

"Современные методы позволяют проводить геномную регистрацию даже при минимальном количестве биологического материала, с высокой точностью и в достаточно короткие сроки. Зарубежный опыт показывает, что базы ДНК начинают эффективно функционировать при условии содержания в них геномной информации не менее 1 процента от общей численности населения страны", - отметил Владимир Груздев.

В России по состоянию на 1 января 2020 года в федеральной базе геномной информации содержатся сведения о ДНК 0,6 процента от общей численности населения страны: 965,3 тысячи объектов учета.

Фото: Пресс-служба Росгвардии
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"В случае принятия закона массив федеральной базы геномной информации в течение 2021-2023 годов может увеличиться до 5,2 миллиона объектов учета, что составит 3,5 процента от общей численности населения страны", - подчеркнул Владимир Груздев.

В прошлом году при геномной регистрации осужденных было выявлено 3,1 тысячи совпадений с ДНК, изъятыми с мест старых преступлений. Тем не менее у предложения есть критики.

"Расширение круга лиц, подлежащих обязательной геномной регистрации, представляется неоправданным, - полагает советник Федеральной палаты адвокатов России Евгений Рубинштейн. - Предлагаемые поправки находятся в противоречии с принципом презумпции невиновности. И тем более, нет никаких разумных обоснований для включения в этот круг лиц, совершивших административное правонарушение".

К тому же, по его словам, неограниченный доступ к базе ДНК может повлечь за собой как злоупотребления в правоохранительной деятельности, так и раскрытие персональных данных.

В свою очередь, адвокат Ольга Власова сравнивает ДНК со сбором отпечатков пальцев. "При этом, на мой взгляд, нарушения прав лиц не происходит. Если снятие отпечатков пальцев - это узаконенный процессуальный элемент, таким же процессуальным элементом станет и отбор ДНК", - полагает она.

Адвокат Сергей Колосовский соглашается с тем, что ошибки и перегибы возможны. "Но для того и существует институт адвокатуры, чтобы защищать права граждан и бороться с подобными перегибами в индивидуальном порядке", - говорит он.

Власть Безопасность Спецслужбы Правительство МВД

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