В Грузии захватчику банка удалось уехать с тремя заложниками

В Грузии продолжается спецоперация по задержанию налетчика на банк в Зугуди. Известно, что он покинул здание с тремя заложниками и скрылся на полицейском автомобиле.

Такую информацию распространила телекомпания "Рустави 2". По ее данным, захватчик с заложниками следуют в направлении Абхазии, пишет РИА Новости,.

Напомним, в среду днем в полицию поступило сообщение о захвате банка. Вооруженный автоматом и гранатой мужчина ворвался в здание, захватил 19 заложников и требовал 500 тысяч долларов. Уже вечером СМИ сообщили о завершении спецоперации и освобождении почти всех заложников. Однако позднее появились видеокадры, на которых видно, как захватчик с тремя заложниками покидает здание и садится в полицейский автомобиль.