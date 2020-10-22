В Испании зафиксировано свыше миллиона случаев COVID-19

По данным министерства здравоохранения, речь идет 1 005 295 случаях, почти 17 тысяч из них были зарегистрированы за 24 часа до публикации этой статистики. Она показывает, что кривая заболеваемости неуклонно растет в последние недели. Это очень тревожит эпидемиологов. "Врачи первичного звена уже перегружены, возможности отделений интенсивной терапии в больницах на пределе", - говорит представитель Испанского эпидемиологического общества Хоан Кайла.

При этом, по мнению экспертов, официальная статистика учитывает далеко не всех инфицированных, ведь у многих болезнь протекает бессимптомно или в легкой форме. По их оценкам, переболеть могли от 10 до 15 процентов населения страны, то есть более 4,5 миллиона человек. Цифры большие, но этого недостаточно, чтобы испанцы приобрели групповой иммунитет. А это значит, что волны коронавируса будут повторяться до тех пор, пока не появится эффективная вакцина. Впрочем, благодаря новым методам лечения удастся спасти больше жизней. Это видно уже сейчас, когда ежедневно заболевает больше людей, чем в апреле, но умирает гораздо меньше (около 100 случаев в сутки по сравнению 800).

Однако есть и другие проблемы. "Мы находимся в действительно критической точке, и мы все должны четко следовать рекомендациям. Профилактика и контроль COVID-19 должны стать нашим приоритетом, потому что если это не будет сделано должным образом, это повлияет также на экономику, и возникнут дополнительные проблемы", - отмечает Кайла.

По его словам, ближайшие недели будут особо сложными, поскольку начинается кампания вакцинации против гриппа, что создаст дополнительную нагрузку на систему здравоохранения. к тому же больше нельзя откладывать лечение других болезней. Пациенты с хроническими заболеваниями на протяжении нескольких месяцев не получали помощь, а они тоже нуждаются во внимании специалистов.

О наступлении "тяжелых недель" говорит и министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья. По его словам, правительство готово ко всем возможным мерам борьбы с распространением вируса, включая объявление комендантского часа. "Мы находимся в разгаре второй волны коронавируса, и в некоторых частях нашей страны эпидемия не контролируется, и поэтому необходимо принять решительные меры, как это делают некоторые автономные сообщества", - отметил глава минздрава.

Его ведомство рекомендует жителям 11 регионов по возможности не покидать свои дома. Речь идет о Наварре, Арагоне, Кастилии и Леоне, Мадриде, Каталонии и Ла-Риохе, где ситуация признана экстремальной, а также Кастилии-Ла-Манче, Андалусии, Стране басков, Астурии и Мурсии, где регистрируется большое число заболевших. Рекомендация оставаться дома была выпущена в связи с тем, что почти треть случаев инфицирования происходит после встречи друзей или родственников. Также предписывается закрывать не позднее 22:00 все бары и другие заведения, оказывающие не первостепенные услуги. Об их закрытии речи пока не идет. Впрочем, такое решение могут принять власти самих регионов (это уже произошло в Каталонии, Наварре).