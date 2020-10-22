В Кремле отметили несоблюдение договоренностей по Нагорному Карабаху

Альтернативы мирному урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе нет, считают в Кремле.

"Пока нельзя констатировать, что ранее достигнутые договоренности о прекращении огня и гуманитарной паузе соблюдаются. К сожалению, они не соблюдаются сторонами", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россия сделала и делает все возможное для того, чтобы вывести нынешнюю ситуацию в русло политико-дипломатического урегулирования", - заверил представитель Кремля. "Мы по-прежнему убеждены, что альтернативы мирному урегулированию этой проблемы нет", - подчеркнул он. "Мы намерены и дальше прикладывать все усилия для мирного урегулирования этого конфликта", - сказал Песков.

"Что касается участия третьих стран в имеющихся форматах урегулирования, это целиком и полностью зависит от политической воли участников конфликта. Их двое - это Азербайджан и Армения, - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера. - И участвовать в урегулировании конфликта, быть неким посредником или участвовать в форматах возможно только с согласия двух сторон". Так в Кремле ответили на вопрос о возможности привлечения Турции.