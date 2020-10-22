В туризме в России занято лишь 3,5% работающих граждан, а в Испании, например, - 14,8%. На одного россиянина сейчас приходится всего 0,4 турпоездки по стране в год, тогда как в лидирующих странах - до семи, рассказала заместитель руководителя Ростуризма Евгения Чухнова на площадке Первого туристического студенческого конгресса "Развивая туризм - развиваем будущее". К 2035 году показатель внутренних поездок россиян нужно как минимум удвоить.

Ростуризм выделяет три основных направления - создание качественных и разнообразных турпродуктов, повышение их доступности и совершенствование управления в отрасли, отметила Чухнова.

3,5 процента работающих людей в России занято в туризме. Это не так много. В Испании, например, показатель достигает почти 15%

По ее словам, развивать в России только нишевый турпродукт было бы неправильно. Помимо особенно популярного пляжного отдыха, востребованными могут быть экскурсионные программы, спортивный туризм, экотуры с размещением как в палатках, так и в глэмпингах - комфортабельных модулях со всеми удобствами, но посреди природы. Чем больше будет разнообразных предложений, тем больше людей смогут подобрать тур на свой вкус.

Повышать доступность туров будут за счет развития всесезонных направлений, программ поддержки туризма. Например, недавно стартовал второй этап акции туристического кешбэка. Подобные меры в Ростуризме рассчитывают сделать постоянными.

Третье направление предполагает создание таких механизмов, которые позволяли бы регионам и предпринимателям получать господдержку легко, без административных барьеров. Тогда поддержка придет максимально быстро в те сектора, где она особенно нужна. Например, в этом году стал особенно популярен автотуризм. Значит, нужно создавать кемпинги, строить парковки, зоны отдыха.

Вырос также спрос на экотуризм. Минприроды начало в прошлом году активно развивать экологическую инфраструктуру, по итогам года число экотуристов достигло 8 млн человек, отметила заместитель министра природных ресурсов и экологии Елена Панова. В этом году поток гостей в нацпарки оказался на 15% ниже из-за пандемии. Но те туристические объекты и направления, которые в прошлом году получили поддержку, показали существенный рост и в этом сезоне, подчеркнула она.

На смену массовому туризму приходят персонализированные туры с повышенным вниманием к безопасности и возможностью уединенного отдыха на природе

Стимулировать развитие туризма с учетом современных трендов готовы и на уровне регионов. В Калининградской области, например, туризм начали продвигать как образ жизни. Гостям, работающим на удаленном доступе, предложили за 30-40 тысяч рублей в месяц приехать из своего города на Балтийское побережье, чтобы совмещать работу с отдыхом.