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22.10.2020 12:09
Рубрика: Экономика

В Ростуризме назвали приоритеты развития туротрасли

Текст: Евгений Гайва
Федеральное агентство по туризму выделяет три основных направления развития туризма на ближайшее время - создание качественных турпродуктов, повышение их доступности и совершенствование управления в отрасли. Об этом заявила заместитель руководителя ведомства Евгения Чухнова на площадке Первого туристического студенческого конгресса "Развивая туризм - развиваем будущее".
Фото: Михаил Мордасов/ РИА Новости Фото: Михаил Мордасов/ РИА Новости
Фото: Михаил Мордасов/ РИА Новости

"Если говорить о том, что для нас является важными составляющими фокуса развития туризма, можно выделить три блока. Первый блок, это создание качественных и разнообразных турпродуктов для различных сегментов туризма с очень разными фокусами", - сказала Чухнова. Россия - большая страна, и развивать какой-то один нишевый продукт было бы неправильно. В России есть возможность для диверсификации турпродукта, пояснила она.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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Второе направление - совершенствование управления в сфере туризма, создание бесшовных механизмов предоставления господдержки. Это такие механизмы, с помощью которых государство незаметно предоставляет возможность предпринимателям и регионам легко получать адаптированные под их потребности меры поддержки и не создает дополнительных административных барьеров, пояснила Чухнова.

"Третье большое направление - это повышение доступности туристических продуктов. Оно имеет очень широкий смысл. Доступность существует языковая, инфраструктурная, ценовая, это все грани одного большого блока работы, которую мы ведем сейчас", - сказала представитель Ростуризма. Она напомнила, что с 15 октября стартовал второй этап акции туристического кешбэка, в рамках которой россияне могут получить обратно 20% стоимости туров по России на определенных условиях.

Сейчас на одного жителя России приходится всего примерно 0,4 поездки в год, тогда как в странах-лидерах этот показатель составляет до 7 поездок в год, заметила Чухнова. В России есть возможности для дальнейшего роста туризма, подытожила она.

Экономика Туризм Правительство Минэкономразвития Ростуризм

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