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22.10.2020 19:00
Рубрика: В мире

"Сложно поверить в эти слова"

Текст: Игорь Дунаевский
Российская газета - Федеральный выпуск № 240(8294)
В США слова Папы Римского вызвали бурное ликование в прогрессивных кругах, подталкивающих страну по пути либеральной культурной трансформации. Американские консерваторы, напротив, недовольны Понтификом, считая, что тот последовательно размывает церковные догмы по вопросу об отношении к секс-меньшинствам. Хотя Папа Франциск говорил о гражданских однополых союзах, которые в США и многих странах Западной Европы и так уже легализованы, консерваторы боятся, что так дело дойдет и до "однополых" церемоний венчания.
И этим все сказано. Фото: AP И этим все сказано. Фото: AP
И этим все сказано. Фото: AP

"Это может стать последней каплей для тех католиков, кто был все более недоволен позицией Папы, которую можно интерпретировать по-разному, - считает автор американского религиозного издания National Catholic Register Эдвард Пентин, специализирующийся на Ватикане. - Те, кто ходят в церковь и серьезно относятся к своей вере, возмущены этими словами. Им сложно поверить, что Папа говорит слова, прямо подрывающие церковное учение". По его мнению, "поддержка Франциском однополых союзов может укрепить растущее число католиков, до сих пор считающих истинным Папой Бенедикта XVI, а Франциска - самозванцем". Авторитетный пастор из Род-Айленда Томас Тобин назвал слова Понтифика "очевидно противоречащими давно устоявшемуся учению церкви об однополых союзах".

Если в США однополые союзы и так легальны, то для католиков в развивающихся странах, где либеральные ценности не в тренде, высказывания Понтифика могут иметь далеко идущие последствия. "Папа идет сильно впереди паровоза в позиции по гражданским союзам в том, что касается стран Азии, Африки и Латинской Америки. В некоторых странах Африки гомосексуализм вообще уголовно наказуем. В Латинской Америке некоторые говорят, что геев не существует", - напоминает американский богослов Томас Риз, которого цитирует The Telegraph. По мнению аналитиков авторитетного в США агентства религиозных новостей Religion News Service, в результате прогрессивная позиция Ватикана может выйти боком католичеству в этих странах, подставляя его под критику других конфессий.

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Возвращаясь к США, последнее десятилетие отметилось неумолимым ростом толерантности к ЛГБТ-сообществу. Всего десять лет назад либеральный революционер Барак Обама не мог себе позволить открытую поддержку однополых браков, а сегодня это мейнстрим для демократов. По данным Pew Research, более 60 процентов американцев поддерживают гражданские союзы в ЛГБТ-сообществе, но 30 процентов, а это около 100 миллионов человек, все еще против.

Под влиянием новых ветров из Ватикана, равно как и внутренней культурной трансформации в самих США, сдвиги происходили и в многообразной религиозной среде Америки. Одни в борьбе за паству подстраивались под новые ценности. В последние годы радужный ЛГБТ-флаг у церкви перестал быть диковинкой. Другие церкви твердо стояли на традиционной позиции, увольняя сотрудников из числа секс-меньшинств. Быстрые изменения не раз провоцировали острые конфликты в обществе между либералами и консерваторами.

В конце прошлого года Адольфо Мартинеса из штата Айова приговорили к 15 годам тюрьмы за то, что он снял с местной церкви радужный флаг ЛГБТ-сообщества и сжег его. А в 2015 году, когда Верховный суд США легализовал однополые браки, общенациональный резонанс приобрела история клерка Ким Дэвис из штата Кентукки. Она отказалась выполнять свои обязанности и регистрировать однополые браки из-за своих религиозных убеждений, за что ей грозил тюремный срок. После решения Дэвис на нее обрушился поток гнева со стороны ЛГБТ-активистов и многих СМИ. По словам Дэвис, ей угрожали изнасилованием и расправой, и даже угрожали сжечь ее и мужа в их доме.

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