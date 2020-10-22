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22.10.2020 12:13
Рубрика: В мире

В Страсбурге отменили рождественскую ярмарку с шатрами

Текст: Екатерина Забродина
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Страсбург стал еще одним европейским городом, где в этом году не будет традиционной рождественской ярмарки из-за коронавируса. А ведь еще три недели назад новоизбранный мэр французского города Жанна Барсегян обещала землякам, что у них будут и елка, и палатки с глинтвейном - правда, в отдельной зоне, за пределами которой посетители обязаны будут носить маски и соблюдать дистанцию. Для этого предполагалось нанести на территорию специальные разметки. И все же стремительный рост числа заболевших заставил чиновников фактически отменить один из крупнейших в Европе новогодних базаров, на который съезжались около двух миллионов гостей.

Фото: Monika Skolimowska / dpa / AFP
Как в Германии решают судьбу новогодних ярмарок

Как передает портал francebleu.fr, госпожа Барсегян заявила на пресс-конференции, что на празднике в этот раз не будет традиционных шатров, которые должны были заработать 28 ноября. По словам мэра, решение принято "из уважения к здоровью жителей и гостей города". К тому же своевременная отмена ярмарки обезопасит граждан от лишних финансовых потерь. Видимо, местные жители смогут просто погулять на Рождество по живописным улочкам - правда, без больших компаний и толп.

На 100 тысяч жителей в страсбургском регионе сейчас приходится 300 новых случаев заражения.

В соседней Германии критическим считается порог в 30 заболевших, а после 50-ти область объявляется "красной зоной", где начинают действовать более строгие ограничения, включая комендантский час. Ранее отдельные немецкие города - Фрайбург и Карлсруэ - тоже приняли решение не устраивать в этом году ярмарки, хотя общенационального решения об их запрете в Германии пока не принято.

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