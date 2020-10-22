Более 44 процентов россиян думают, что журналисты сегодня пользуются уважением в нашем обществе, 40 процентов полагают, что людей этой профессии не уважают. Таков результат исследования, проведенного фондом "Общественное мнение" (ФОМ).

Большинство респондентов (41 процент) оценивают влияние журналистов на жизнь страны как положительное, 20 процентов - как негативное, 23 процента никакого влияния не замечают. Список уважаемых, авторитетных для россиян журналистов возглавляют Владимир Соловьев (его назвали при ответе на соответствующий открытый вопрос 7 процентов участников опроса) и Ольга Скабеева (4 процента). При этом 45 процентов опрошенных считают, что большинство российских журналистов "скорее объективно" освещают события, происходящие в современной России, 42 процента - что "скорее не объективно". На вопрос, допустимо ли умалчивать общественно важную информацию, 69 процентов россиян (среди молодых - три четверти) ответили, что есть такие общественно важные проблемы и темы, информацию о которых допустимо умалчивать в государственных интересах. Немногим меньше - считающих, что есть темы, при освещении которых допустимо искажение информации в государственных интересах. Чаще всего среди таких тем называют сведения об эпидемиях ("с коронавирусом можно скрыть") и вопросы обороны ("военные темы, военные разработки оружия").

Более 44 процентов россиян думают, что журналисты сегодня пользуются уважением в нашем обществе, 40 процентов - что нет

Почти половина респондентов оценивают уровень профессионализма российских журналистов "скорее как высокий", 30 процентов - "скорее как низкий", 26 процентов полагают, что этот уровень "скорее повысился", 16 процентов - что "скорее снизился", 47 процентов - что не изменился. "А как вы думаете, какие качества чаще всего вырабатываются у журналистов под влиянием их профессии?" - на этот вопрос 14 процентов опрошенных ответили "честность, объективность, справедливость", 8 процентов - "беспринципность, продажность, приспособляемость", 7 процентов - "активность, настойчивость, целеустремленность", столько же - "лживость, искажение информации", 1 процент - "интеллигентность, воспитанность, дипломатичность". Данные получены в результате еженедельного телефонного опроса 1500 респондентов в 53 субъектах РФ.

Устойчивая тенденция такова: доверие россиян к традиционным отечественным СМИ продолжает снижаться. По данным ФОМ, за последние четыре года доля доверяющих телевидению, газетам и радио уменьшилась с 47 процентов до 34, а доля не доверяющих выросла с 41 до 58. При этом с 15 до 21 процента увеличилось число доверяющих информации сайтов и соцсетей.

Тем не менее главным источником информации для большинства россиян остается телевидение. Как показывают опросы, ежедневно телевизор смотрят 29 процентов граждан, а 42 процента - "практически каждый день". Крайне редко включают или совсем не включают телевизор 10 процентов опрошенных. Иные источники информации не столь популярны: 27 процентов граждан черпают новости из интернет-СМИ, 21 процент - из социальных сетей. Еще меньше людей ищут новости на радио (15 процентов) и в газетах (13). Что касается доверия к источникам информации, то 51 процент респондентов доверяют телевидению, 19 - рассказам друзей и соседей, а также интернет-изданиям, 15 - социальным сетям.

Как показывают опросы, ежедневно телевизор смотрят 29 процентов граждан, а 42 процента - "практически каждый день"

Более 60 процентов россиян уверены, что СМИ их часто обманывают - дают заведомо ложную или непроверенную информацию, а также пытаются навязать определенную точку зрения. Таковы результаты исследования, проведенного министерством связи и массовых коммуникаций совместно с АНО "Социологическая мастерская Задорина". В опросе приняли участие 1600 человек из 33 регионов страны. Уровень медиаграмотности эксперты оценивали по трем критериям: насколько респонденты уверенно пользуются медиаустройствами (книжная библиотека, телевизор, радиоприемник, гаджеты, видеокамера и т.п.), способны ли критически оценивать сообщения СМИ и как генерируют собственную информацию в Сети.

Опрос показал, что за последние пять лет уровень медиаграмотности населения вырос на 12 процентов. Около половины граждан являются медиаграмотными и способны критически относиться к публикациям СМИ. В целом же доверие к прессе падает. По мнению ряда экспертов, в этом виноваты во многом сами средства массовой информации, которым "не хватает социальной ответственности за предоставляемые сведения". Дело усугубляется тем, что значительная часть медиарынка находится под крылом государства или бизнеса. Если ситуация не переломится, недоверие к СМИ будет расти.

По результатам другого исследования (его проводил фонд "Медиастандарт" Комитета гражданских инициатив совместно с исследовательской группой "Циркон") уровень доверия населения к СМИ в большинстве регионов России пока не опускается ниже 50 процентов. Половина населения в целом доверяет средствам массовой информации. Самый высокий уровень доверия зафиксирован на Ямале (73 процента), в Севастополе (75) и в Крыму (78). Причем оказалось, что в большинстве регионов местным СМИ доверяют больше, чем федеральным. По этому показателю лидируют Москва (61 процент против 58), Санкт-Петербург (68 против 60), Московская область (60 против 59). Самый высокий уровень доверия к региональным СМИ зафиксирован в Свердловской и Воронежской областях (79 процентов), Чечне (78) и Тюменской области с Ямало-Ненецким и Ханты-Мансийским автономными округами (77).

Как бы то ни было, россияне становятся более медиаграмотными и все чаще способны отличить правдивую информацию от ложной, новостное сообщение от рекламы, качественный материал от заказного.