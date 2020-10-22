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22.10.2020 10:46
Рубрика: Власть

ВЦИОМ: Россияне хорошо информированы о нацпроектах

Текст: Ксения Воронцова

Россияне хорошо информированы о национальных проектах и их реализации, причем больше всего респондентов (85%) знают о проекте "Здравоохранение". Такие данные приводит ВЦИОМ со ссылкой на последнее исследование.

Фото: iStock
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Также в тройку лидеров вошли нацпроекты "Образование" (80%) и "Демография" (74%). Закрывают список узнаваемых проектов "Безопасные и качественные дороги" (63%), "Цифровая экономика" (66%) и "Международная кооперация и экспорт" (36%).

Отвечая на вопрос о наиболее важных для страны национальных целях, наши граждане чаще отмечали сохранение населения, здоровье и благополучие людей (92%), достойный, эффективный труд (87%), комфортную и безопасную среду для жизни (86%), цифровую трансформацию (60%).

При этом респонденты говорят о том, что за последний год власти стали уделять больше внимания сфере деятельности ряда нацпроектов. Особенно это касается вопросов цифровой экономики, безопасности дорог и поддержке семей с детьми, отметили авторы исследования.

Власть Работа власти Внутренняя политика Наука и образование ВЦИОМ Национальные проекты 2019-2024

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