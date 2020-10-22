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22.10.2020 18:40
Рубрика: Общество

Взгляд из "красной зоны"

Пандемия - главная тема наших дней, вокруг которой ломаются копья
Текст: Ирина Краснопольская
Группа бельгийских врачей опубликовала обращение, в котором утверждается, что опасность ковида чрезмерно преувеличена, что по большому счету ее и вовсе не существует. Сенсация? Обсуждают широко, на разных площадках.
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Мы сегодня предоставляем слово главному врачу московской городской клинической больницы № 15 имени Олега Филатова Валерию Вечорко. Не случайно именно его мы попросили высказать свою точку зрения на обращение бельгийских коллег. С самого начала наступления ковида больница, которой он руководит, круглосуточно имеет дело с теми, кто попал в плен этого вируса. Слово специалисту не со стороны, а человеку из "красной зоны".

Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
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- Да, конечно, я прочитал обращение бельгийских врачей, - говорит Валерий Иванович. - Я не хочу останавливаться на том, что появилась информация, что данное обращение - "фейк". Я никогда не встречал информацию о бельгийской медицине как эталонной. Не только я, но, скорее всего и мои коллеги, вряд ли смогут привести пример, чтобы кого-то из пациентов направили именно в эту страну на эффективное лечение.

Однако, не в этом суть. По большому счету, мне представляется, что обращение бельгийских врачей вообще не про медицину. Может быть, поэтому у некоторых возникло недоумение. Считается, что это обращение бельгийских врачей, но ни одной фамилии под обращением нет. Все инкогнито? Тогда вообще не о чем говорить! Но уж раз мы решили, то… Составители обращения, я специально говорю не авторы, а составители, наверное, никогда вживую не видели больного с коронавирусной инфекцией. А вот мы видим их с утра до ночи. Да, бывают спады, бывают ухудшения. Уже восемь месяцев мы тому свидетели. Да, пока не девять месяцев: "ребенок" еще не родился. Потому меня лично, руководителя такого учреждения, несколько настораживает, когда появляется, например, информация о мутации вируса, об изменении его генетической природы. Еще не пришло время окончательных выводов. Да, сравнивают с гриппом, с тем, что вирус ковида мутирует так же, как вирус гриппа.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Кстати, сравнение с гриппом происходит повсеместно. Приводятся цифры, будто от гриппа умирают больше, чем от ковида. К сожалению, эта статистика устарела. И по некоторым последним данным, увы, но ковид грипп обошел. В обращении бельгийских медиков говорится о недооценке патогенности и вирулентности ковида, его высокой контагиозности. Чуть ли не главное в обращении: противостоять ковиду можно обычным здоровым образом жизни. А ношение масок, перчаток и соблюдение социальной дистанции, от "лукавого".

Буду отвечать фактами. В нашу больницу каждый день поступает более двухсот пациентов. Среди них нет ни бомжей, ни алкоголиков. Мы видим обычных, социально-адаптированных людей, ведущих здоровый образ жизни. Но они, однако, заразились. Напомню еще и о том, что среди заболевших и ушедших из жизни много медиков, людей, которых трудно заподозрить в нездоровом образе жизни, но работающих в "красной зоне".

"Красная зона" не знает времени суток. Иной режим здесь невозможен. Фото: Геннадий Аносов

Не скрою, если бы подобное обращение я прочел, например, в марте, когда мы только узнали об Ухане, о коронавирусе и когда утверждалось, что спокойно этот вирус можно лечить с помощью гидроксихлорохина, я бы, возможно, по-другому его воспринял. Но проведя почти девять месяцев в "красной зоне", где только в нашей больнице пролечились более 28 000 человек, я бы назвал это мнение парамедицинской пургой. Про гидроксихлорохин я даже говорить не буду, антикоагулянты и дексаметазон мы используем достаточно широко. Но даже терапия, начатая рано, не всегда гарантия положительного исхода болезни. И если авторы обращения действительно врачи, то они должны знать, что коронавирус осложняется не только тяжелыми легочными заболеваниями, но и тяжелыми аритмиями и тромбозами. И здоровый образ жизни им в одиночестве противостоять не может.

Коронавирус осложняется не только тяжелыми легочными заболеваниями, но и тяжелыми аритмиями и тромбозами

Документ легко читается, привлекает своей полемичностью. Потому нередко читающие не замечают, что в нем нет настоящей аргументации. Составители обращения не обошлись без упоминания о клятве Гиппократа. Что вполне естественно: Гиппократ во веки веков и навечно. Российские врачи всегда были и остаются его приверженцами: главное - не навреди. А чтобы не навредить, надо лечить, спасать, а не отмахиваться от заболевания. Нет второй волны? "Волна" - термин не из медицинского лексикона. А из медицинского - есть подъем заболеваемости, который отрицать сейчас не может ни одна страна.

Незабываемый Владимир Высоцкий когда-то давал в своих гениально-шуточных песнях "медицинские советы". Высоцкий классик. А классика не устаревает, используется маститыми современниками, которые порой не подозревают, что их автор он, Владимир Высоцкий. И потому цитирую Высоцкого: "Очень вырос в целом мире гриппа вирус, три-четыре. Ширится, растет заболевание. Если хилый - сразу в гроб. Сохранить здоровье чтоб, применяйте люди обтирание". Но... Шутки шутками. Со здоровьем шутки плохи. И не они должны диктовать тактитку профилактики и лечения.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19 Интервью Ирины Краснопольской

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