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22.10.2020 16:10
Рубрика: Общество

В Англии в средневековой церкви нашли "ведьминские знаки"

Текст: Денис Передельский
Фото: HS2 LTD / PA WIRE Фото: HS2 LTD / PA WIRE
Фото: HS2 LTD / PA WIRE

В Великобритании археологи при проведении обследования руин средневековой церкви обнаружили символы, которые, как предполагается, предназначались для отпугивания злых сил.

Фото: iStock
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Как сообщает BBC News, средневековые "граффити" были обнаружены археологами на двух камнях во время обследования руин церкви в Сток-Мандевилле, графство Бакингемшир. Они выполнены идентично - в центре камня было просверлено отверстие, из которого были прорезаны исходящие в разные стороны линии.

Историки считают, что эти символы являются так называемыми "ведьминскими знаками". Предварительно они датированы XII веком нашей эры. По мнению исследователей, эти символы были созданы для защиты от злых духов. Их действие заключалось в том, что злые духи как бы попадали в бесконечную цепочку или лабиринт, откуда не могли выбраться.

Примечательно, что один из камней с этими символами был частью церковной стены. Это указывает на то, что камень действительно мог быть встроен туда специально, для защиты от злых духов, темных сил и ведьм.

Впрочем, имеется и альтернативная гипотеза. Так, археолог Майкл Корт сказал, что найденные артефакты можно также интерпретировать как ранние циферблаты солнечных часов.

Фото: Anadolu Agency
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"Находки, подобные этим необычным знакам, уже дали старт дискуссии об их предназначении и использовании", - отметил эксперт.

Добавим, что находки были сделаны на участке, по которому в ближайшем будущем планируется проложить высокоскоростную железнодорожную магистраль. Компания-застройщик HS2 LTD пригласила археологов на место, чтобы те установили, нет ли там неизвестных и подлежащих охране исторических памятников.

Железная дорога пройдет как раз по тому месту, где еще в XII веке была построена церковь. Впрочем, она была заброшена в 1866 году, когда в близлежащей деревне построили новый храм.

Сейчас рабочие под присмотром археологов аккуратно разбирают остатки церкви. Рядом с ней, к слову, было найдено небольшое кладбище. Найденные в могилах останки будут перезахоронены в другом месте.

Общество Наука Культура Арт Музеи и памятники

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